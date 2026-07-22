«شراع» يدعم 60 شركة ناشئة بـ 5 ملايين درهم

أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) صندوق الثبات لرواد الأعمال، في مبادرة خصصت 5 ملايين درهم، بدعم من شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لتقديم دعم مالي وتشغيلي سريع للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الفاعلة بسوق إمارة الشارقة. ونجح «شراع» حتى الآن في تقديم الدعم لأكثر من 60 شركة من خلال «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، عبر التمويل والبرامج الداعمة، من بين أكثر من 330 طلباً تلقاها من شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة من مختلف أنحاء الدولة.

ويقدم الصندوق منحاً غير مستردة دون مقابل في حصص ملكية الشركات، إلى جانب برنامج متكامل للإرشاد والاستشارات، وآلية تقييم مبسطة تُسرّع اتخاذ قرارات التمويل، كما يربط الشركات بشبكة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين والعملاء المحتملين، ويدعم وصولها إلى فرص تجارية وأسواق جديدة، بما يعزز جاهزيتها التشغيلية ويزيد قدرتها على التوسع والنمو.

ويعكس الإقبال اتساع قاعدة الشركات الطموحة الساعية إلى الاستفادة من أدوات التمويل والدعم المتخصصة لتعزيز نموها واستدامتها، ضمن منظومة ريادة أعمال تواصل ترسيخ مكانتها عالمياً.

مستقبل الاقتصاد

وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يأتي صندوق الثبات لرواد الأعمال انطلاقاً من رؤيتنا بأن الاستثمار في استمرارية الشركات الواعدة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد، فعندما تتمكن الشركات من تجاوز التحديات ومواصلة النمو، فإنها تعزز الابتكار، وتدفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتسهم في بناء منظومة ريادية أكثر قوة وقدرة على المنافسة».