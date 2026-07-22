أسهم الإمارات خضراء في مستهل جلسة الأربعاء

استهل مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم الأربعاء، جلسة منتصف الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 5825 نقطة، مدعوماً بمكاسب عدد من الأسهم القيادية، في إشارة إلى استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده السوق خلال الفترة الأخيرة. ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات المدرجة، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة. كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية. ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من النتائج الفصلية والإعلانات المؤسسية التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول.

وشهد سوق دبي ارتفاع أسهم إعمار للتطوير بنسبة 2.01%، وإعمار العقارية 0.53%، وسالك 0.35%، واتحاد إنيرجي 0.35%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.16% عند 9788 نقطة، مواصلاً أداءه الإيجابي بدعم من مكاسب الأسهم الكبرى، في ظل استمرار ثقة المستثمرين بأساسيات الاقتصاد الوطني وقوة الشركات المدرجة. ويواصل السوق الاستفادة من الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستراتيجية، والتوسع في القطاعات غير النفطية، فضلاً عن جاذبية التقييمات الاستثمارية مقارنة بالأسواق الإقليمية. كما يراقب المتعاملون تطورات أسعار النفط والبيانات الاقتصادية العالمية، لما لها من تأثير على توجهات الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال نحو أسواق المنطقة.

وصعدت أسهم أدنوك للإمداد بنسبة 1.8%، وأبوظبي الإسلامي 0.29%، وألفا ظبي القابضة 0.68%.