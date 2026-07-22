شراكة بين "دبي الجنوب" و" الإمارات دبي الوطني" لتسهيل التمويل السكني على الخارطة

أبرمت شركة "دبي الجنوب للعقارات"، المملوكة بالكامل لـ"دبي الجنوب"، شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بهدف تزويد عملائها بحلول للتمويل السكني مخصّصة للعقارات على الخارطة. وتعمل شركة "دبي الجنوب للعقارات" حالياً على تطوير مشاريع عقارية متعددة بنظام التملك الحر في "دبي الجنوب"، أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من شاهد أحمد، المدير التنفيذي المالي في "دبي الجنوب"، وروهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

ويهدف بنك الإمارات دبي الوطني من خلال المبادرة إلى تلبية الطلب المتنامي على التمويل العقاري في إحدى أبرز مناطق النمو الواعدة في دبي، ما يتيح للمشترين والمستثمرين مرونة تمويلية أكبر عبر المشاريع المؤهلة.

توفير حلول

وقال شاهد أحمد، المدير التنفيذي المالي في "دبي الجنوب": "نلتزم في "دبي الجنوب" بتسهيل رحلة تملك المنازل وجعلها أكثر مرونة لعملائنا. وتأتي اتفاقيتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفر حلول تمويل عقاري مخصصة للمشاريع على الخارطة للمشترين المؤهلين، إلى جانب مرونة أكبر لمساعدتهم في التخطيط لاستثماراتهم العقارية. وتجسد هذه الشراكة حرصنا المستمر على التعاون مع كبرى المؤسسات المالية لدعم نمو المجتمعات السكنية في "دبي الجنوب"."

وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرّنا في بنك الإمارات دبي الوطني التعاون مع شركة "دبي الجنوب" للعقارات لدعم المرحلة المقبلة من النمو السكني القائم على المخططات الرئيسية في دبي. ومن خلال تقديم حلول للتمويل العقاري مرنة ومخصصة للراغبين بشراء المنازل، فإننا نمكّن عملاءنا من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ونسهم في الوقت ذاته في دعم رؤية الإمارة للتنمية الحضرية المستدامة والازدهار على المدى الطويل."

وبموجب هذا التعاون، يوفّر بنك الإمارات دبي الوطني حلول التمويل العقاري بأسعار تنافسية وإجراءات اعتماد مبسّطة، ما يقدم للمشترين صورة واضحة عن خياراتهم التمويلية في مراحل مبكرة. وسيتمكّن المشترون المؤهلون من الاطلاع على خيارات التمويل المتاحة من بنك الإمارات دبي الوطني للعقارات المؤهلة على الخارطة، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية والشروط والأحكام المعمول بها لدى البنك.