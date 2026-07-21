وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط تستفيد من وفرة إنتاج الإمارات

أكدت وكالة الطاقة الدولية أنها «تراقب عن كثب الأوضاع في أسواق النفط»، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما يزيد المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

وقالت الوكالة، التي تشرف على تنسيق استخدام المخزونات النفطية الطارئة لدى الدول المستهلكة، إن الأسواق لا تزال تستفيد من عدد من العوامل الداعمة، من بينها المستويات المرتفعة للإمدادات القادمة من منتجي دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، وفقاً لبيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن صادرات النفط من منطقة الخليج تراجعت عن المستويات القياسية التي سجلتها في أواخر يونيو، لكنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات المسجلة خلال الفترة الممتدة من بداية مارس وحتى منتصف يونيو.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن استمرار تدفقات الإمدادات من كبار المنتجين في الخليج يمثل عاملاً مهماً في دعم استقرار الأسواق، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير التطورات الجيوسياسية على حركة التجارة العالمية للطاقة.

وتراقب الأسواق العالمية من كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، باعتبار المنطقة من أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط، فيما تؤكد الوكالة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث اضطرابات كبيرة تؤثر في إمدادات الخام العالمية.