«اربح منزلك في دبي» تسعد مقيمة هندية في أبوظبي

تواصل مبادرة «اربح منزلك في دبي»، رسم البسمة على وجوه الفائزين، مع منح شقة استوديو جديدة للفائزة الخامسة في المبادرة، سواتي سانتوش، المقيمة الهندية من ولاية كيرالا، في خطوة تمثل محطة جديدة في حياتها، وتقرّبها من تحقيق حلم لمّ شملها مع عائلتها في دولة الإمارات.

وتقيم سواتي حالياً في أبوظبي، حيث تعمل في مجال خدمة العملاء. وجاءت إلى دولة الإمارات للمرة الأولى خلال زيارة إلى دبي، لقضاء الوقت مع أبناء عمومتها المقيمين فيها، لتقرر بعد ذلك الانتقال إلى الدولة، وبدء مسيرتها المهنية، بعدما وجدت فيها المكان الذي تطمح لبناء مستقبلها فيه.

وانتقلت سواتي إلى الإمارات قبل نحو عام بمفردها، بحثاً عن مستقبل أكثر استقراراً لها ولعائلتها. وبعد زواجها العام الماضي، اتخذت قرار الانتقال إلى الدولة، بعد شهر واحد فقط، واضعة نصب عينيها هدفاً واحداً، وهو أن تتمكن يوماً من استقبال زوجها ووالديها للعيش معها.

وجاءت مشاركتها في مبادرة «اربح منزلك في دبي» خلال عطلة نهاية أسبوع خططت لقضائها في دبي، بعد علمها بأن إحدى صديقاتها ستسافر قريباً إلى الهند، حيث أرادت شراء هدية لوالدتها. وخلال تسوقها في مول الإمارات، لفتت انتباهها الحملة المنتشرة في أرجاء المركز، فقررت المشاركة، دون أن تتوقع أن تحمل لها تلك الزيارة مفاجأة ستغيّر حياتها. وبعد أن اشترت حقيبة يد وحذاءً جديداً من متجر «كول إت سبرينج»، لم تكن تعلم أن تلك المشتريات ستكون بداية لتحقيق حلم طال انتظاره.

ولم تتمكن سواتي من إخفاء دهشتها، عندما تلقت اتصالاً من فريق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لإبلاغها بفوزها، فسارعت إلى الاتصال بزوجها، الذي شاركها مشاعر الفرحة والذهول بهذا الفوز غير المتوقع.

وقالت سواتي: «عندما تلقيت الاتصال، لم أصدق ما سمعته. لم أتخيل أبداً أنني سأفوز بمنزل في دبي. اتصلت بزوجي مباشرة، ولم يكن أقل دهشة وسعادة مني. جئت إلى الإمارات بمفردي، لأنني أردت أن أبني مستقبلاً أفضل لي ولعائلتي، واليوم أشعر أن هذا الفوز يفوق كل ما كنت أحلم به». وأضافت: «لم أحدد بعد ما سأقوم به بشأن الشقة، لكنني ممتنة جداً لهذه الفرصة، ومتحمسة لهذه المرحلة الجديدة من حياتي. وأكثر ما يشغل تفكيري الآن، هو أن يجتمع شملنا أنا وزوجي ووالداي في دولة الإمارات».

وتُنظَّم مبادرة «اربح منزلك في دبي»، بقيادة مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لـدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي غرف دبي، وتتيح للمتسوقين فرصة الفوز بواحدة من 12 وحدة سكنية مقدمة من بن غاطي للتطوير العقاري في مختلف أنحاء دبي.

وتُقام السحوبات الأسبوعية المقبلة في 26 يوليو، و2 و9 و16 و23 و30 أغسطس في دبي فستيفال سيتي مول. وسيتم خلال السحوبات المتبقية، تقديم شقة استوديو واحدة في كل سحب، فيما سيشهد السحب الختامي، الذي يُقام في 30 أغسطس، تقديم الجائزة الكبرى المتمثلة في شقة مكونة من غرفتي نوم. وتستمر مبادرة «اربح منزلك في دبي» حتى 30 أغسطس 2026.