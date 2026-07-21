مفاجآت صيف دبي 2026 تنعش قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة بعروض تمتد حتى سبتمبر

تواصل مفاجآت صيف دبي 2026، ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز المحركات الموسمية للنشاط الاقتصادي في الإمارة، عبر برنامج متكامل، يجمع بين التخفيضات التجارية، والحملات الترويجية، وتجارب الضيافة، وبرامج الولاء، والسحوبات الكبرى، بما يعزز حركة الأسواق، ويرفع معدلات الإنفاق الاستهلاكي، ويزيد من جاذبية دبي كوجهة للتسوق والسياحة خلال أشهر الصيف.

وخلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 يوليو، تشهد الإمارة زخماً في الأنشطة التجارية والسياحية، مع إطلاق عروض يومية، وتخفيضات واسعة، وحملات تسويقية تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، من تجارة التجزئة إلى الضيافة والمطاعم والعقارات، في إطار استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الرامية إلى الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي طوال العام.

ويعد قطاع التجزئة المستفيد الأكبر من فعاليات هذا الأسبوع، إذ تواصل مفاجآت صيف دبي اليومية تقديم عروض حصرية على أشهر العلامات التجارية، مع الإعلان يومياً عن تخفيضات محدودة الكمية، بما يشجع المستهلكين على زيادة وتيرة التسوق، ويحفز المبيعات في مراكز التسوق والأسواق المنتشرة في الإمارة.

ويكتسب هذا الأسبوع أهمية إضافية، مع إطلاق فعالية «عطلة نهاية أسبوع التخفيضات الخاطفة للمنازل والمفروشات» للمرة الأولى ضمن مفاجآت صيف دبي، والتي تستمر من 24 إلى 26 يوليو، وتجمع عشرات متاجر الأثاث والمفروشات والديكور والأجهزة المنزلية تحت مظلة واحدة، لتقديم خصومات وباقات خاصة لفترة محدودة.

وتشارك في الحملة علامات تجارية بارزة، مثل United Furniture وKoala Living وLeveira Interiors وAnsar Gallery، في خطوة تستهدف تنشيط مبيعات قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، الذي يشهد طلباً متزايداً، بالتزامن مع النمو المستمر في سوق العقارات السكنية في دبي.

ولا تقتصر المبادرة على التخفيضات فقط، بل ترتبط مباشرة بحملة «اربح منزلك في دبي»، التي تعد من أكبر الحملات الترويجية التي تشهدها الإمارة هذا الصيف، إذ تمنح المتسوقين الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر، فرصة الفوز بإحدى 12 وحدة سكنية مقدمة من بن غاطي للتطوير العقاري، تشمل 11 شقة استوديو، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في شقة من غرفتي نوم.

وتشمل الحملة أكثر من 1000 علامة تجارية موزعة على ما يزيد على 3500 متجر في مختلف أنحاء دبي، بما يجعلها إحدى أوسع المبادرات التسويقية من حيث حجم المشاركة والانتشار.

كما تواصل دبي توظيف الجوائز الكبرى لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، إذ تستمر حملة «اشتروا المجوهرات واربحوا 3 كيلوغرامات من الذهب»، حتى نهاية أغسطس، بمشاركة أكثر من 200 متجر مجوهرات، مع تنظيم سحوبات أسبوعية تمنح الفائزين 250 غراماً من الذهب لكل سحب، وصولاً إلى الجائزة الكبرى البالغة كيلوغراماً كاملاً من الذهب.

وتعزز حملة «تسوّق واربح إقامة صيفية»، ارتباط قطاع التجزئة بقطاع الضيافة، إذ يحصل المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر، على فرصة للفوز بإقامات مجانية لمدة ليلتين في فنادق فاخرة من فئة خمس نجوم، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي، وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وفي الوقت نفسه، تواصل حملة «تسوّق واربح في سيتي ووك»، جذب المتسوقين من خلال جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم، تشمل سحوبات دورية بقيمة 50 ألف درهم كل أسبوعين، إضافة إلى الجائزة الكبرى البالغة 500 ألف درهم.

ولا يقتصر النشاط الاقتصادي على قطاع التجزئة، إذ يشهد قطاع المطاعم والضيافة زخماً ملحوظاً عبر أسبوع الصيف للمطاعم، الذي يستمر حتى 2 أغسطس، بمشاركة أكثر من 60 مطعماً، تقدم قوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهماً، وقوائم عشاء من ثلاثة أطباق مقابل 120 درهماً، في مبادرة تستهدف تحفيز الإقبال على المطاعم خلال موسم الصيف، وتعزيز إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات.

كما تسهم الحملات الترويجية المرتبطة ببرامج الولاء في تعزيز الإنفاق، إذ تمنح حملة «اربحوا أميال سكاي واردز هذا الصيف»، الفرصة لـ 500 فائز للحصول على 10 آلاف ميل سكاي واردز لكل منهم، من خلال عمليات الشراء لدى أكثر من 500 شريك داخل المتاجر، أو عبر المنصات الإلكترونية.

وفي مراكز التسوق، تتواصل حملات «أروع مفاجآت الصيف» في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، والتي تقدم خصومات تصل إلى 75 %، إلى جانب فرصة الفوز بسيارة كاديلاك ليريك، بينما يقدم سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، تجارب تفاعلية تربط التسوق بالمكافآت والجوائز، في إطار استراتيجية تستهدف إطالة مدة بقاء المتسوقين داخل المراكز التجارية، وزيادة متوسط الإنفاق.

كما تستهدف حملة «مرحباً بالمنزل»، أصحاب المنازل الجديدة عبر عروض تصل إلى 25 % على الأثاث والديكور في دبي فستيفال بلازا، في خطوة تعكس التكامل بين قطاعي التجزئة والعقارات، وتواكب استمرار نمو السوق العقارية في الإمارة.

وفي السياق ذاته، تقدم حملة بلو الصيفية في دبي فستيفال سيتي مول، حوافز إضافية للإنفاق عبر مضاعفة نقاط الولاء لدى المطاعم ووجهات الترفيه، بما يشجع الزوار على تنويع إنفاقهم بين التسوق والمطاعم والأنشطة العائلية.

وتستمر أيضاً حملة «باقة الفائز» حتى 20 سبتمبر، والتي تمنح المشترين فرصة الفوز بسيارة Dongfeng 007 موديل 2026، إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم، وقسائم شرائية تصل قيمتها إلى 1000 درهم، ما يوسع قاعدة الحوافز الموجهة للمستهلكين.

ويرى مراقبون أن تنوع الحملات بين التخفيضات المباشرة، والسحوبات العقارية، والجوائز النقدية، وبرامج الولاء، والإقامات الفندقية، يعكس استراتيجية دبي في تحويل موسم الصيف إلى فرصة اقتصادية متكاملة، لا تقتصر على تنشيط قطاع واحد، بل تمتد آثارها إلى قطاعات التجزئة، والضيافة، والسياحة، والعقارات، والخدمات، والنقل.

وتحظى مفاجآت صيف دبي 2026، بدعم واسع من القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة بنك دبي التجاري راعياً رئيساً، إلى جانب طيران الإمارات، وإينوك، وإي آند، وطلبات، وماجد الفطيم، والفطيم، ودبي القابضة لإدارة الأصول، وعدد من كبرى الشركات الوطنية، في نموذج يعكس الشراكة بين القطاعين لدعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للتسوق والسياحة على مدار العام.