3 أسباب تجعل دبي عاصمة لـ«الأصول الصلبة» في 2026

لم تعد دبي مجرد «مدينة للمستقبل»، بل رسخت مكانتها «ملاذاً مالياً عالمياً»، بعد أن اجتازت أقسى اختبارات الضغط، لتخرج منها بمكانة أكثر قوة وصلابة، في عصر يشهد فيه الاقتصاد العالمي عواصف عاتية، وتُاد فيه رسم خرائط الجغرافيا السياسية في الوقت الفعلي، حيث يواجه المستثمرون السؤال الأكثر إلحاحاً: أين يمكن الحفاظ على الأصول بأمان، سواء من الناحية المادية أو المالية؟ ومع استمرار تقلبات أسواق الأسهم والاضطرابات التي تعصف بعملات الاقتصادات الناشئة يعود رأس المال غريزياً إلى جذوره المتمثلة في «الأصول الصلبة». وأثبتت البنية التحتية لدبي، بدءاً من ميناء جبل علي، وصولاً إلى مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم استقلاليتها المطلقة ومرونتها الفائقة،، حيث يتجه المستثمرون لاختيار دبي لثلاثة أسباب رئيسية تجعل الإمارة عاصمة «الأصول الصلبة» في 2026، بحسب موقع «إنتربرونير».

حقيقة جوهرية

بالنسبة للمستثمر يُترجم هذا إلى حقيقة جوهرية واحدة: دبي تعمل «منطقة محايدة»؛ ففي حين تتفاعل الأسواق العالمية الأخرى مع الأخبار اليومية بانخفاضات حادة في السيولة تحافظ الإمارة على استقرارها التشغيلي، حيث لا يقتصر الأمر على استمرار الأعمال فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى التوسع والنمو المستمر، بغض النظر عما يجري من مفاوضات خلف الأبواب المغلقة، ففي أوروبا يواجه السوق العقاري قيوداً تنظيمية صارمة، وركوداً في الأسعار، وضرائب مرتفعة، ما يجعل الاستثمار هناك يتطلب أفقاً تخطيطياً طويلاً دون تحقيق العوائد اللازمة للنمو السريع لرأس المال، وفي آسيا لا تزال الأسواق تقدم فرصاً مثيرة للاهتمام، لكنها تحمل في طياتها مخاطر كامنة، تتمثل في عدم اليقين التنظيمي، وتباطؤ النمو إثر السنوات الماضية المضطربة.

أما في الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي، فنشهد صورة معاكسة تماماً؛ حيث دخلت الإمارة مرحلة «النمو الناضج»، وأصبحت وجهة للمستثمرين المنهجيين، مدعومة بعوائد إيجارية تستند إلى تدفق حقيقي ومستدام للكفاءات والأعمال، وليس مجرد طلب عابر مدفوع بضجيج إعلامي.

ووسط هذا المشهد يتجه المستثمرون لاختيار دبي اليوم لثلاثة أسباب رئيسية تجعل من «الأصول الصلبة» الخيار الأوحد، أولاً: الحماية النقدية؛ حيث يوفر ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي منذ عام 1997 مستوى من القدرة على التنبؤ تفتقر إليه الاقتصادات ذات العملات الوطنية الضعيفة، فضلاً عن بقاء التضخم في الإمارات ضمن أدنى المعدلات عالمياً، مستقراً عند حوالي 1.8%، وفقاً لتوقعات البنك المركزي.

ثانياً: الشفافية التنظيمية؛ إذ يعد النظام الذي أرسته مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) من أكثر الأنظمة أماناً في العالم، حيث تُحمى الاستثمارات في المشاريع قيد الإنشاء (على المخطط) عبر حسابات الضمان التي تقلص المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن.

ثالثاً: رأس مال البنية التحتية؛ فدبي لا تبني مجرد مجمعات سكنية، بل تخلق نظاماً بيئياً متكاملاً، تتسابق الشركات العالمية لنقل مقراتها إليه، وحيثما تتجه الأعمال، يتبعها الطلب السكني الذي لا يصل أبداً إلى نقطة الصفر.

وعلاوة على ذلك يرتكز سوق العقارات في دبي الآن على أصل قوي يُغفل عنه غالباً، ألا وهو التدفق السريع لـ«رأس المال البشري»؛ ففي عصر التنقل العالمي، أصبحت دبي نقطة جذب من الدرجة الأولى لرواد الأعمال والمواهب رفيعة المستوى.

وعندما ينقل قادة الصناعة حياتهم وعملياتهم إلى هنا، يتبعه بشكل طبيعي طلب متزايد على المساحات السكنية عالية الجودة، لتتحول هذه الاستثمارات من مجرد مضاربات إلى توفير سكن للمحترفين والمبتكرين الذين يقودون الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمستثمر يُعد هذا المؤشر الأكثر موثوقية؛ فالطلب في دبي مدعوم بقاعدة دائمة من السكان ذوي الملاءة المالية العالية، الذين اختاروا الإمارة وطناً طويل الأمد، وليس مجرد محطة عبور مؤقتة.

«دقة القناص»

وللتنقل بنجاح في هذا السوق خلال عام 2026 يجب التخلي عن عقلية «توقيت السوق» أو الركض خلف العلامات التجارية الصاخبة؛ فالأمر يتطلب دقة تشبه «دقة القناص» في اختيار الموقع، وفهم استراتيجية المطور، والقدرة على تحليل إمكانات النمو الحقيقية والفعلية.

وختم الموقع تقريره بأن دبي أثبتت أن نموذجها الاقتصادي قادر على الصمود في وجه الصدمات العالمية، وأن آفاقها طويلة الأجل كونها مركزاً دولياً للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة تظل راسخة لا تتزعزع.

وبينما ينشغل بقية العالم في مناقشة المخاطر يواصل المستثمرون القادرون على رؤية الأساسيات الحقيقية خلف الضجيج الجيوسياسي بناء مستقبلهم هنا؛ لأن العقارات ليست مجرد أمتار مربعة، بل هي الأساس الذي يرتكز عليه رأس مالك، وفي الوقت الراهن ليس هناك مكان أفضل لإرساء هذا الأساس من دبي.