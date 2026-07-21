«الدار» تطلق «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»

أطلقت مجموعة الدار مشروع «ذا كانوبيز»، أول مجمع سكني ضمن «ياس بوينت»، على الواجهة الشمالية لجزيرة ياس، والتي تبلغ قيمتها التطويرية 6 مليارات درهم، فيما تعتزم المجموعة طرح وحداته للبيع اعتباراً من 29 يوليو.

ويضم المشروع 592 وحدة سكنية موزعة على 6 مبانٍ متوسطة الارتفاع، ويتوسط المجمع متنزه طبيعي يضم أكثر من 10 آلاف متر مربع من المساحات المفتوحة المنسقة، تشمل مسارات مظللة وحدائق ومناطق خارجية مخصصة للصحة واللياقة ومساحات اجتماعية.

ويتميز المشروع بموقعه الحيوي على بُعد دقائق من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، إلى جانب المفاهيم الترفيهية الجديدة التي ستعزز تجربة جزيرة ياس وترتقي بجاذبيتها خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها مشروع «سفير أبوظبي» المرتقب.