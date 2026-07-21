«جي إف إتش بارتنرز» تبيع جزءاً من محفظتها اللوجستية بـ 130 مليون دولار

أعلنت شركة جي إف إتش بارتنرز، المتخصصة في إدارة الاستثمارات في الأصول الحقيقية والتابعة لبنك جي إف إت، والتي تركز على الاستثمار في الأصول الحقيقية عالمياً، عن الاتفاق على شروط بيع محفظة من الأصول اللوجستية والصناعية في الولايات المتحدة.

وتبلغ قيمة صفقة البيع حوالي 130 مليون دولار أمريكي، وتشمل محفظة من الأصول المحتفظ بها ضمن السلسلتين السابعة والثامنة من صناديق جي إف إتش بارتنرز للاستثمار في القطاعين الصناعي واللوجستي، واللتين تتولى إدارتهما شركة جي إف إتش بارتنرز لإدارة الصناديق. ومن المستهدف أن تحقق الصفقة عوائد للمستثمرين تتجاوز 10%، بما يعكس قوة منهجية دراسة وضمان الاكتتاب، وكفاءة نهج الإدارة النشطة للأصول الذي تتبعه جي إف إتش بارتنرز.

وتواصل جي إف إتش بارتنرز، التي تشرف على أصول مدارة تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي، ثقتها بجدوى الاستثمار في القطاعين اللوجستي والصناعي في الولايات المتحدة. وتستثمر الشركة حالياً في قطاعات متخصصة ضمن القطاع الصناعي، تشمل مرافق التخزين المبرد والمشاريع الصناعية المطورة حسب الطلب والخدمات اللوجستية للنقل، وذلك استناداً إلى استراتيجية ترتكز على الانتقاء الدقيق للمواقع وقوة المستأجرين والقدرة على إضافة القيمة من خلال الإدارة النشطة لمعدلات الإشغال والأصول.

وشكل تركيز جي إف إتش بارتنرز على الأصول الصناعية المطورة حسب الطلب وأصول النقل والمرافق الصناعية المتخصصة ومرافق التخزين المبرد، ركائز أساسية للاستثمارات ضمن السلسلتين التاسعة والعاشرة من صناديقها الصناعية واللوجستية، واللتين استثمرتا مجتمعتين أكثر من 200 مليون دولار عبر هذه الاستراتيجيات.

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز: «تنطلق ثقتنا الراسخة في هذه الاستثمارات من المقومات القوية التي تدعم القطاعات المتخصصة في سوق العقارات الصناعية. وسواء من خلال الاستثمارات الجديدة أم عمليات التخارج الناجحة، تستفيد هذه الاستراتيجيات من محركات الطلب طويلة الأجل ومحدودية المعروض والدور الأساسي الذي تؤديه هذه الأصول في عمليات المستأجرين. ونتطلع إلى مواصلة توظيف رؤوس الأموال في هذه القطاعات».