«سكاي واردز» طيران الإمارات يستبدل الأميال هذا الصيف

كشف برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء الحائز جوائز عالمية والتابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن عرض متميز لاستبدال الأميال هذا الصيف، ما يتيح للأعضاء تحقيق قيمة أكبر نظير كل ميل من أميال سكاي واردز.

ويسري هذا العرض، الذي يشمل «سكاي واردز إيفريداي» و«مول أميال سكاي واردز»، ومتجر طيران الإمارات الرسمي، وسوق دبي الحرة، وخدمات «مرحبا» للاستقبال والترحيب في المطار، حتى 30 سبتمبر 2026. ويتيح للأعضاء التمتع بقيمة متميزة نظير أميالهم للاستمتاع بتجارب تسوق وسفر أكثر تألقاً، سواء كانوا يتسوقون في المتاجر، أو يشترون بطاقات هدايا رقمية، أو يدللون أنفسهم بمنتجات طيران الإمارات، أو يحظون برحلة مطار أكثر سلاسة، أو يستبدلون أميالهم بتجارب لا تُنسى. كما يمكن لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية المؤهلة من سكاي واردز طيران الإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على قيمة أكبر، والتمتع بخصم يصل إلى 20% على عمليات استبدال الأميال في فعاليات مُختارة، من خلال عروض سكاي واردز الحصرية.

ويتيح «سكاي واردز إيفريداي» للأعضاء تحويل أميال سكاي واردز فوراً إلى استرداد نقدي لدى مئات من شركاء التجزئة، والمطاعم، ومتاجر نمط الحياة المشاركين في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك كريم، كوستا كوفي، إم إم آي، صيدلية بن سينا، بصريات الجابر، ذا بودي شوب، ونارس، وغيرها الكثير. إذ يمكن للأعضاء خلال فترة العرض، تحويل 350 ميلاً من أميال سكاي واردز مقابل 10 دراهم.

ويمكن للأعضاء أيضاً إنفاق أميال سكاي واردز الخاصة بهم، عبر منصة «مول أميال سكاي واردز» لشراء بطاقات هدايا رقمية من مجموعة واسعة من العلامات التجارية المشاركة، بما في ذلك أمازون الإمارات، ديليفيرو، شكراً، آبل، نايكي، وغيرها. وتتوفر بطاقات الهدايا بدءاً من 2000 ميل من أميال سكاي واردز، ويمكن استخدامها عند التسوق عبر الإنترنت، أو في المتاجر، ما يوفر مرونة أكبر للتسوق في أي وقت، وأي مكان.

يشمل العرض الترويجي أيضاً سوق دبي الحرة، حيث يمكن للأعضاء استخدام أميال سكاي واردز للشراء من المتاجر المشاركة، ومتجر طيران الإمارات الرسمي لشراء منتجات طيران الإمارات، والتمتع بخدمات «مرحبا» للاستقبال والترحيب في المطار، ما يتيح للمسافرين على متن طيران الإمارات، أو أي شركة طيران أخرى التمتع بتجربة سفر سلسة في المطار باستخدام أميالهم.