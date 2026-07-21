الاتحاد للشحن تطلق رحلة شحن أسبوعية ثانية إلى باريس

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن توسيع نطاق عملياتها التشغيلية في فرنسا من خلال إطلاق رحلة شحن أسبوعية ثانية إلى مطار باريس شارل ديغول (CDG). وتأتي الخدمة الإضافية لتعزيز الروابط التجارية بين فرنسا والأسواق العالمية الرئيسية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب زيادة السعة الاستيعابية ومرونة العمليات المتاحة للعملاء لنقل الشحنات المتخصصة ذات القيمة العالية.

كما تأتي الخطوة استجابة للطلب المتنامي من العملاء عبر العديد من قطاعات الشحن الاستراتيجية. وتعد باريس بوابة محورية ضمن شبكة الاتحاد للشحن العالمية، حيث تسهم في تسهيل حركة شحنات الأدوية عبر خدمة فارما لايف، ونقل المنتجات سريعة التلف عبر خدمة فريش فوروارد، وخدمات نقل الخيول عبر سكاي ستيبلز، إلى جانب الخدمات اللوجستية للقطاع الثقافي عبر فلاي كلتشر، التي تؤدي دوراً حيوياً في دعم المتاحف والمؤسسات الثقافية في أبوظبي وخارجها.

قوة الطلب

وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران: «لطالما شكلت فرنسا سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة للاتحاد للشحن. ويعكس إطلاق رحلة الشحن الأسبوعية الثانية إلى باريس قوة الطلب من جانب عملائنا وتطلعاتنا طويلة المدى في المنطقة. ومع التطور المستمر لحركة التجارة العالمية، يحتاج عملاؤنا إلى مرونة أكبر، وسعة استيعابية إضافية، ووصول موثوق إلى الأسواق العالمية. ومن خلال توسيع خدماتنا إلى باريس، نعمل على تعزيز شبكة الربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية وحلول الشحن المتكاملة».

على مدى أكثر من عقدين من الزمن، واصلت الاتحاد للشحن دعم حركة التجارة الفرنسية عبر مركزها التشغيلي في أبوظبي، مرسخة روابط متينة تجمع الشركات في فرنسا بفرص النمو والازدهار في مختلف أنحاء العالم؛ حيث نجحت الناقلة خلال عام 2025 وحده في نقل ما يزيد على 26.000 طن من الشحنات من وإلى العاصمة الفرنسية.

واليوم، تضم شبكة خدمات الاتحاد للشحن في فرنسا 3 رحلات ركاب يومية إلى باريس، ورحلتي شحن أسبوعيتين إلى مطار شارل ديغول، بالإضافة إلى وجهة ركاب موسمية إلى مدينة نيس، ما يمنح العملاء سعة استيعابية أكبر ومرونة أعلى للوصول إلى الأسواق العالمية.