منشأة توزيع مركزية جديدة في دبي الصناعية بقيمة 150 مليون درهم

وضعت مجموعة طلال، إحدى مجموعات الأعمال في الإمارات والتي تغطي قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة والأغذية والمشروبات والتصنيع والخدمات، حجر الأساس في منشأة توزيع مركزية جديدة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم. وتبلغ قيمة المشروع 150 مليون درهم، ما يجعله الاستثمار الأكبر في مجموعة طلال، حيث يسهم في تعزيز قدراتها المرتبطة بالخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ودعم طموحها للتوسع على مستوى المنطقة.

وستضم المنشأة، المجهزة بنظام تحكم كامل بدرجات الحرارة والتي تمتد على مساحة مبنية تبلغ 350 ألف قدم مربع، 25 ألف قدم مربع من المساحات المخصصة للتخزين المبرد و43 رصيفاً للتحميل ومركز عمليات مخصصاً للتجارة الإلكترونية. وسيكون المقر الرئيسي لمجموعة طلال في هذه المنشأة، إلى جانب متجر بيع بالجملة وفقاً لنظام الدفع والاستلام الفوري ومركز لخدمة العملاء. وسوف تتمكن مجموعة طلال من إنجاز عملياتها المرتبطة بالخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة والعمليات التشغيلية ضمن موقع واحد، علماً أن أعمال التشييد انطلقت في هذا المشروع المتوقع إنجازه في الربع الثالث من العام 2027.

ركيزة أساسية

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن توفير منظومات متكاملة للخدمات اللوجستية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز سلاسل الإمداد ودعم التنمية الصناعية المستدامة. وقال: «يعكس إنشاء المركز اللوجستي المتكامل لمجموعة طلال مكانة الإمارات ودبي وجهة عالمية رائدة للتجارة والخدمات اللوجستية. توفر مدينة دبي الصناعية منظومة أعمال متكاملة تمتاز ببنيتها التحتية المتطورة وموقعها الإستراتيجي وشبكتها العالمية، بما يتيح للشركات الصناعية فرص توسيع نطاق أعمالها وتعزيز كفاءة عملياتها وتحقيق النمو ضمن الأسواق العالمية والإقليمية، تماشياً مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» وأجندة دبي الاقتصادية D33».

وسوف يسهم مركز التوزيع الجديد في توفير ما يقارب 600 فرصة عمل عندما يدخل حيز التشغيل، بما يدعم القوى العاملة المتنامية ضمن قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة في الإمارات ويعزز إستراتيجية نمو مجموعة طلال المستدامة في المنطقة.

وقال محمود حاجي باليل، الشريك في رئاسة مجلس إدارة مجموعة طلال: «نثق بأن توحيد عملياتنا المرتبطة بالخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة والمهام الإدارية في موقع واحد سوف يسهم في تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية، وتحسين التعاون بين مختلف أقسام المجموعة، والارتقاء بقدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا. ومن شأن تعزيز قدراتنا المرتبطة بسلاسل التبريد أن يسهم في دعم سلاسل الإمداد الغذائي في المنطقة. سنواصل في مجموعة طلال توسيع نطاق أعمالنا على مستوى المنطقة، مستفيدين مما توفره مدينة دبي الصناعية من بنية تحتية متطورة ومنظومة صناعية متكاملة لتحقيق أهدافنا الطموحة للنمو».