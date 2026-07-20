"نتورك إنترناشيونال" تطلق خدمة قبول بطاقات "جيوَن"

ودمجت "نتورك" خدمة قبول بطاقات "جيوَن" ضمن منصتها لبوابة الدفع الإلكتروني، بما يتيح تنفيذ معاملات آمنة وسريعة وسهلة عبر الإنترنت. وأصبح بإمكان العملاء الآن استخدام بطاقات "جيوَن" لدى آلاف التجار الإلكترونيين التابعين لشبكة "نتورك" في الإمارات، بدون فرض أي رسوم إضافية على التجار مقابل معاملات "جيوَن" التي تتم معالجتها عبر البوابة.
وبعد إتاحة استخدام بطاقات "جيوَن" في المعاملات الحضورية لدى شبكة التجار التابعة لنا، نعمل الآن على توفير المستوى ذاته من الأمان وقابلية التشغيل البيني في معاملات التجارة الإلكترونية، بما يمنح حاملي البطاقات تجربة موحدة ومتكاملة أينما اختاروا الدفع.
وتتمحور رسالتنا في نتورك حول مساعدة الشركات على النمو، وتأتي هذه الخطوة المهمة ترسيخًا للركائز الرقمية التي تضعها دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد غير نقدي بالكامل".
فكل جهة إصدار أو قبول للبطاقات، وكل مزوّد لخدمات الدفع يفعّل المنظومة، يساهم في توسيع نطاق الأماكن والقنوات التي يمكن للعملاء استخدام بطاقاتهم من خلالها، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت أو من خلال المحافظ الرقمية.
ويشكّل دعم "نتورك" لقبول البطاقات عبر الإنترنت خطوة مهمة نحو توسيع انتشار "جيوَن" وإتاحتها في مزيد من تجارب الدفع اليومية في دولة الإمارات".