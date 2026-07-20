4.31 مليارات درهم إيرادات "سند" في النصف الأول

واصلت شركة سند، المتخصصة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (ش.م.ع)، أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2026. وأعلنت سند عن نتائج مالية وتشغيلية قوية محققة إيرادات بلغت 4.31 مليارات درهم إماراتي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الأداء اللافت نتيجة الطلب العالمي المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة التي تقدمها سند، إلى جانب التوسع الناجح في أعمال إدارة الأصول والاستثمارات المستمرة في قدرات الإصلاح المتقدمة والبنية التحتية ومنشآت الاختبارات. كما أسهم العملاء الدوليون بنسبة 99% من إجمالي الإيرادات، فيما نجحت الشركة في إبرام 8 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 95.5 مليون درهم خلال العام، مما يعزز حضورها في الأسواق العالمية ويرفع مساهمتها في المحتوى المحلي.

محطة مهمة

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يمثل النصف الأول من عام 2026 محطة مهمة جديدة في مسيرة تطور ونمو سند. فرغم التحديات واستمرار اضطراب سلاسل التوريد، فإننا حققنا نتائج تشغيلية عالية بفضل مرونة استراتيجيتنا. ومع تزايد طلب شركات الطيران على شركاء قادرين على دعم دورة حياة المحرك بالكامل، نواصل توسيع نطاق خدماتنا لتقديم حلول متكاملة تشمل الصيانة والإصلاح والاختبارات وإدارة الأصول والخبرات الفنية. ومن خلال الاستثمار المستمر في القدرات المتقدمة والبنية التحتية وكوادرنا البشرية، نعزز مرونة عمليات عملائنا ونسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران انطلاقاً من أبوظبي».

وخلال العامين الماضيين، استثمرت سند أكثر من 800 مليون درهم لتوسيع قدراتها في صيانة محركات الجيل الجديد، في خطوة تعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي، وترسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصناعة الطيران. ومن أبرز هذه الاستثمارات الإعلان عن إنشاء مركز التميز لإصلاح مكونات المحركات في العين بقيمة 480 مليون درهم. ومن المقرر أن يبدأ المركز عملياته بحلول عام 2030، على مساحة تبلغ 17,600 متر مربع، ليجمع تحت سقف واحد قدرات إصلاح متقدمة لعدة أنواع من المحركات. كما استثمرت الشركة أكثر من 25 مليون درهم في تطوير مرافق اختبار المحركات، مستكملة قدرتها الفريدة على إجراء أعمال صيانة وعمرة محركات ليب 1-إيه وليب 1-بي.

وعلى المستوى التشغيلي، شهدت شبكة الصيانة التابعة لسند أداءً متميزاً؛ إذ استقبلت الشركة 120 محركاً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 33.3% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المحركات التي تم تسليمها بنسبة 53.8% رغم استمرار تحديات سلاسل التوريد العالمية. وبفضل هذه الإنجازات، تسير الشركة نحو رفع طاقتها الاستيعابية السنوية إلى نحو 300 زيارة صيانة للمحركات بحلول نهاية عام 2026.

منصة متكاملة

شكّل النصف الأول من عام 2026 أول فترة تشغيل كاملة لقطاع سند لإدارة الأصول، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية مهمة في رحلة الشركة للتوسع خارج نطاق خدمات الصيانة التقليدية. وخلال هذه الفترة، ضخت الوحدة الجديدة نحو 165 مليون درهم في عمليات الاستحواذ على المحركات، وأعمال الإصلاح والتجديد، ومبادرات الإدارة الأمثل للأصول.كما أضافت وحدة إدارة الأصول 11 محركاً جديداً إلى محفظتها، ليرتفع إجمالي عدد المحركات المملوكة إلى 17 محركاً، وأطلق برنامج تجديد محركات ترنت 700، مع توسيع توافر المكونات القابلة للصيانة وذلك لدعم تقليل فترات التوقف وتحسين جاهزية الأساطيل التشغيلية للعملاء.

الشراكات العالمية

تحول الطلب المتزايد من العملاء إلى فرص تجارية جديدة عززت مكانة سند كشريك موثوق لشركات الطيران والمصنعين حول العالم. فقد جددت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 شراكتها الممتدة مع «رولز رويس» في مجال محركات ترنت 700 حتى عام 2031، مع توسيع نطاق الأعمال وزيادة عدد زيارات الصيانة الموكلة إليها بمركزها المتطور في أبوظبي. ويستند هذا التعاون إلى شراكة ناجحة بدأت في عام 2012 ويعكس الدور المتنامي لسند ضمن شبكة «رولز رويس» العالمية.

كما وسعت الشركة قاعدة عملائها الدوليين بتوقيع اتفاقيات جديدة لصيانة المحركات مع شركتي «ليون إير»و«إير كندا»، إضافة إلى إبرام 8 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 95.5 مليون درهم خلال النصف الأول من هذا العام.

كوادر المستقبل

إدراكاً منها بأن النمو المستدام لا يتحقق بالاستثمار في البنية التحتية وحدها، واصلت سند الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات الوطنية. فقد ارتفع عدد موظفي الشركة بنسبة 44 % ليصل إلى 898 موظفاً خلال النصف الأول من عام 2026، دعماً لتوسع عملياتها في الصيانة والإصلاح وإدارة الأصول. وفي إطار جهود استقطاب المواهب الإماراتية، ارتفعت نسبة التوطين إلى 36.9%، بينما يشغل المواطنون الإماراتيون 51.6% من المناصب القيادية العليا. كما تم شغل ما يقارب ثلثي المناصب القيادية الجديدة من خلال الترقيات الداخلية، في دليل واضح على قوة منظومة إعداد القادة وخطط الإحلال الوظيفي في الشركة.

المستقبل

وتدخل سند النصف الثاني من عام 2026 مستندة إلى زخم قوي مدعوم بأداء مالي وتشغيلي قياسي، وبنية تحتية متنامية، وقدرات متقدمة في إدارة الأصول، وقاعدة عملاء عالمية آخذة في الاتساع. ومع استمرار تسارع الطلب العالمي على حلول المحركات المتكاملة، فإن الشركة في موقع مثالي لتعزيز ميزتها التنافسية وتحقيق طموحها بأن تصبح واحدة من أبرز الشركات المستقلة عالمياً في تقديم الحلول الشاملة للمحركات. كما ستواصل استثماراتها في قدرات الإصلاح المتقدمة والبنية التحتية للاختبارات وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسيتها على المدى الطويل، ويدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصناعة الطيران، ويسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وتتويجاً لهذا الأداء المتميز، حصدت سند خلال عام 2026 على جائزة فريق إدارة الصيانة والإصلاح والعمرة للعام وجائزة التميز في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، فيما نال منصور جناحي جائزة الرئيس التنفيذي للعام.