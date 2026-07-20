صندوق حي دبي للمستقبل يوسع محفظته إلى 30 استثماراً عبر 8 التزامات جديدة

أعلن صندوق حي دبي للمستقبل عن إضافة 8 التزامات استثمارية جديدة إلى محفظته الاستثمارية خلال عام 2025 في صناديق استثمارية وشركات ناشئة عالية النمو، ليرتفع إجمالي محفظة الصندوق إلى 30 استثماراً يشمل الاستثمار في 11 صندوقاً و19 شركة ناشئة، مع توسيع استثماراته في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تقنيات العقار والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاً لتقريره السنوي 2025، والذي يستعرض أبرز إنجازات الصندوق، وأثر استثماراته في دعم اقتصاد الابتكار في دبي ودولة الإمارات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشملت التزامات الصندوق الاستثمارية الجديدة 5 التزامات في صناديق استثمارية و3 استثمارات مباشرة في شركات ناشئة عالية النمو، إلى جانب توسيع محفظته الاستثمارية في قطاع تقنيات العقار من خلال الاستثمار في شركتين متخصصتين وإضافة صندوقين استثماريين يركزان على هذا القطاع، بما يعكس قدرة الصندوق على توجيه استثماراته نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للاقتصاد المستقبلي.

كما عزز الصندوق خلال عام 2025 دوره كممكن لمنظومة الابتكار من خلال بناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، وتنظيم جولات ترويجية في أبرز مراكز الابتكار الدولية، وإطلاق مبادرات لبناء القدرات ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في استقطاب المواهب والاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لرأس المال الجريء والابتكار.

خلفان جمعة بلهول: نبني منظومة استثمارية متكاملة تمكّن الجيل القادم من الشركات العالمية من الانطلاق من دبي

منظومة متكاملة

وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار ورأس المال الجريء، بفضل منظومة متكاملة تجمع بين الرؤية المستقبلية، والأطر التنظيمية الداعمة، والبنية التحتية المتقدمة، والقدرة على استقطاب أفضل المواهب ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ويأتي دور صندوق حي دبي للمستقبل في ترجمة هذه المقومات إلى فرص استثمارية نوعية، وبناء شراكات استراتيجية، وتمكين الجيل القادم من الشركات العالمية من الانطلاق من دبي، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل».

محطة مهمة

وأكد نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة الصندوق، وقال: «شهد العام الماضي توسيع محفظتنا الاستثمارية عبر ثمانية التزامات جديدة في صناديق استثمارية وشركات ناشئة عالية النمو، مع تركيز أكبر على القطاعات الاستراتيجية التي تدعم اقتصاد دبي المستقبلي. وسنواصل خلال المرحلة المقبلة تنويع محفظتنا الاستثمارية، وتعزيز شراكاتنا العالمية، وإطلاق مبادرات جديدة لبناء منظومة أكثر قوة واستدامة لرأس المال الجريء، بما يمكن رواد الأعمال من بناء الجيل القادم من الشركات العالمية انطلاقاً من دبي».

يذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، يستثمر في الشركات والصناديق الاستثمارية بمختلف مراحل نموها ضمن قطاعات متنوعة تشمل: تقنيات العقار، والتقنيات الصحية، وتقنيات الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب.