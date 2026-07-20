غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الكيني لتعزيز التعاون الاستثماري مع كينيا

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الكيني، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وكينيا.

وشهد الاجتماع الأول للمجلس، الذي عقد أخيراً في مقر غرف دبي، مناقشة موسعة تناولت سبل تعزيز الروابط الاستثمارية، واستكشاف فرص الأعمال البينية الواعدة. كما تطرق الاجتماع إلى آليات تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في كينيا ودبي، وسبل مشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.

منصة مهمة

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «مجلس الأعمال الكيني الجديد منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي وكينيا، كما يؤدي دوراً محورياً في استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وترسيخ شراكات استراتيجية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين».

ويعكس تأسيس مجلس الأعمال الكيني المكانة المتنامية التي تحظى بها دبي كمركز عالمي للشركات والمستثمرين الكينيين، إذ انضمت 146 شركة كينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الكينية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة إلى 587 شركة بنهاية 2025، بنمو 9.7% على أساس سنوي.

كما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكينيا 13.6 مليار درهم في العام 2025، بنمو 2.1% على أساس سنوي، ما يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية.

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. وتسهل هذه المجالس التعاون والتنسيق مع الغرفة، ما يدعم تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.