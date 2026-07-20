منصور بن زايد يدشن"جيوَن" أول منظومة وطنية لبطاقة المدفوعات في الدولة

دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، منظومة "جيوَن" أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة، وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة، وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وأعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، وعدداً من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية وشركات المدفوعات المحلية والعالمية، تأكيداً على الشراكة الوثيقة بين مصرف الإمارات المركزي والقطاع المالي في دعم منظومة "جيوَن" الوطنية للمدفوعات.

وأكد سموه، أن تدشين أول منظومة وطنية للمدفوعات "جيوَن" وبدء الإصدار الوطني لها يمثلان خطوة إستراتيجية تعزز سيادة دولة الإمارات على بنيتها التحتية المالية، وتسهم في إرساء منظومة مدفوعات وطنية متقدمة تواكب تطلعات الدولة المستقبلية وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في الريادة المالية.

وقال سموه، إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء قطاع مالي أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية، يفتح آفاقاً أوسع للابتكار، ويوسّع قاعدة الشمول المالي، ويثبّت مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية؛ حيث تمثل هذه الخطوة محطة محورية في تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، ورفع كفاءة البنية التحتية المالية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.

وبدأت البنوك والمؤسسات المالية المرخصة إصدار بطاقات "جيوَن" على مراحل، تتواصل خلال الأشهر المقبلة.

وتُقبل بطاقات "جيوَن" بجميع فئاتها لدى أجهزة نقاط البيع، ومنصات التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، والمحافظ الرقمية، بما يدعم المدفوعات اللاتلامسية، والمشتريات عبر الإنترنت، وعمليات السحب النقدي، مع إمكانية استخدامها في عمليات الدفع المحلية والدولية، وفق الضوابط المعتمدة، وبما يوفر تجربة دفع متكاملة وآمنة للمتعاملين.

كما يتمتع حاملو بطاقات "جيوَن" ببرنامج متكامل من المزايا والعروض، بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، تشمل قطاعات السفر، والتسوق، والضيافة، وأنماط الحياة.

من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وبدعم وتوجيه مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يمثل تدشين "جيوَن" وبدء الإصدار الوطني لها نقلة نوعية في مسيرة تطوير خدمات الدفع في الدولة، ويؤكد قدرة القطاع المالي على تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى حلول وطنية متقدمة انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بما يعزز المدفوعات الرقمية والمبتكرة، وسنواصل العمل مع شركائنا لتطوير منظومة مالية أكثر تطوراً، تدعم النمو الاقتصادي وترتقي بتجربة المتعاملين".