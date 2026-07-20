«الإمارات للألمنيوم» تتلقى 980 طلب توظيف من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية

تلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكثر من 980 طلب توظيف من مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خلال مشاركتها في معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

واستعرضت الشركة خلال المعرض مجموعة من الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين الإماراتيين ضمن برامجها لتطوير الكفاءات الوطنية، بما في ذلك برنامج التدريب الوطني لخريجي الثانوية العامة، وبرنامج تدريب الخريجين لخريجي الجامعات، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة للمساهمة في قيادة مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

ويجري مراجعة وتقييم طلبات التوظيف المقدمة خلال المعرض وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على أن يتم التواصل مع المرشحين المؤهلين لاستكمال مراحل التقييم والمقابلات.

الفرص المهنية

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يسعدنا الإقبال الكبير من منتسبي الخدمة الوطنية وخريجيها على الفرص المهنية التي توفرها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. فالكفاءات الوطنية كانت ولا تزال ركيزة أساسية لنجاح الشركة ونموها على مدى عقود، ونحن ملتزمون بتطوير الجيل القادم من المواهب الإماراتية وتمكينها من المساهمة في تحقيق طموحات دولة الإمارات وتعزيز ريادتها الصناعية. وأتطلع إلى الترحيب بزملائنا الجدد في الإمارات العالمية للألمنيوم».

وتسجل الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أعلى معدلات التوطين بين الشركات الكبرى المماثلة، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة الوظائف الفنية في قطاع الصناعات الثقيلة. ويعمل حالياً أكثر من 1200 مواطن في الشركة، من بينهم أكثر من 700 موظف تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

وشاركت الإمارات العالمية للألمنيوم في 51 فعالية توظيف منذ بداية عام 2026، شملت معارض توظيف كبرى وبرامج متعددة للتوظيف نظمتها الشركة، سواء بشكل مستقل أم بالتعاون مع كل من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التمكين الحكومي، ودائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، ودائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة.

ويركز برنامج التدريب الوطني على إعداد خريجي الثانوية العامة لتولي الوظائف الفنية في العمليات الصناعية والإدارية بالشركة. وتخرّج أكثر من 5000 مواطن إماراتي من برامج التدريب الوطنية منذ إطلاقها عام 1982، وواصل العديد منهم مسيرتهم المهنية في الشركة ليشكلوا ركيزة أساسية في نجاحها وتطورها على مدى العقود الماضية، فيما تولى عدد منهم مناصب قيادية عليا.

ويستهدف برنامج تدريب الخريجين خريجي الجامعات، حيث يوفر لهم برامج تدريبية تمتد من 18 إلى 24 شهراً، تهدف إلى إعداد الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لشغل أدوار تخصصية وقيادية في مختلف الإدارات والعمليات الصناعية.

وخلال عام 2025، استقطبت الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 220 مواطناً ومواطنة، من بينهم 112 امرأة، فيما شغل أكثر من 80% منهم وظائف في العمليات التشغيلية.