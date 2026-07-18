بنك أم القيوين يحقق 271 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من 2026





حقق بنك أم القيوين الوطني أرباحاً بعد الضريبة بلغت 271 مليون درهم خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي، مؤكداً متانة مركزه المالي ومرونة أدائه، وذلك بفضل قوة أسسه المالية، والإدارة المنضبطة للمخاطر، وإستراتيجيته الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وبلغ إجمالي دخل الفوائد 503 ملايين درهم، فيما ارتفع صافي دخل الفوائد إلى 310 ملايين درهم، مقارنة بـ309 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استقرار الإيرادات الأساسية.

كما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 24.1 مليار درهم كما في 30 يونيو الماضي ، بنمو نسبته 5% مقارنة بنهاية عام 2025، و20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي القروض والسلفيات 8.7 مليار درهم، بزيادة 4% على أساس سنوي، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 29% لتصل إلى 17.1 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 6.4 مليار درهم، بزيادة 3% مقارنة بنهاية يونيو 2025.

وحافظ البنك على مستويات قوية من الملاءة المالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 31% كما في 30 يونيو 2026، متجاوزة الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل (3). كما سجلت نسبة القروض غير العاملة 0.4% مقارنة بـ0.3% في نهاية عام 2025، فيما تحسنت بصورة ملحوظة مقارنة بنسبة 2.2% المسجلة في يونيو 2025.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن نتائج النصف الأول من العام الحالي 2026 تعكس مرونة البنك وقدرته على مواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية رغم التحديات التي فرضتها البيئة التشغيلية، مشيراً إلى أن الأداء المالي يعكس قوة نموذج الأعمال، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، والتركيز المستمر على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

وسجل البنك خلال النصف الأول من العام الحالي مصاريف تشغيلية بلغت 108 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 16%، فيما استقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 26%.

كما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 30%، ووصلت نسبة تغطية المخصصات إلى 266% كما في 30 يونيو 2026، في حين تحسنت نسبة القروض غير العاملة بمقدار 180 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتراجع من 2.2% إلى 0.4%.