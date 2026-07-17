«إي آند» تُتم بنجاح بيع حصتها في «فودافون» بقيمة 21.9 مليار درهم

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» إتمام عملية بيع كامل حصتها في شركة «فودافون جروب بي إل سي» بنجاح، في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو تعزيز تركيزها الاستراتيجي على أعمالها الأساسية والاستفادة من العوائد الناتجة عن استثماراتها الدولية.

ويأتي الإعلان استكمالاً للبيان الصادر في 10 يوليو 2026 بشأن توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة «فيغا»، وهي أداة استحواذ مملوكة بالكامل لمجموعة «نيل» العائلية (Neil family group)، لبيع كامل حصة «إي آند» في «فودافون».

وأوضحت المجموعة أنها أكملت تحويل كامل حصتها البالغة 3.944 مليارات سهم عادي في «فودافون» إلى كل من بي إن بي باريبا للأسواق المالية، وكريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وسوسيتيه جنرال، لتنهي بذلك استثمارها في الشركة البريطانية العملاقة للاتصالات.

وبلغ إجمالي العائدات النقدية الناتجة عن عملية التحويل نحو 21.5 مليار درهم إماراتي (5.84 مليارات دولار)، بما يعادل حوالي 110.5 بنسات إسترلينية للسهم الواحد.

كما أشارت «إي آند» إلى أن العائد المتبقي المرتبط بالأرباح النهائية لشركة «فودافون» عن السنة المالية 2026، والبالغ 2.02 بنس إسترليني للسهم، بما يعادل نحو 400 مليون درهم (110 ملايين دولار)، سيتم تحصيله في 30 يوليو 2026.

وبذلك يصل إجمالي العائد المتوقع من الصفقة إلى نحو 21.9 مليار درهم إماراتي (5.95 مليارات دولار).

وأكدت «إي آند» أن الصفقة أسفرت عن تحقيق عائد نقدي صافٍ بقيمة 4.8 مليارات درهم إماراتي (نحو 1.3 مليار دولار)، ما يعزز قدرتها المالية ويدعم خططها المستقبلية.

وتعكس عملية التخارج من استثمار «فودافون» توجه المجموعة لإعادة تخصيص رأس المال بكفاءة، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجيتها للنمو، مع الحفاظ على نهج استثماري يوازن بين تحقيق العوائد وتعزيز مكانتها في أسواق الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.

وتأتي الصفقة في إطار تحولات تشهدها شركات الاتصالات العالمية، حيث تتجه المؤسسات الكبرى إلى تعزيز استثماراتها في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والحلول المتقدمة، باعتبارها محركات النمو الرئيسية في المرحلة المقبلة.