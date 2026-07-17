«دبي للاستثمار» تستحوذ على 80% من مركز كليمنصو الطبي

أعلنت شركة دبي للاستثمار، استحواذ شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، دبي للاستثمار الصناعي، على حصة 80% من رأس مال مركز كليمنصو الطبي، في مدينة دبي الطبية، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ـ وذلك من خلال صفقة غير نقدية مع مساهمين حاليين في المركز.

وأوضحت الشركة في إفصاح على سوق دبي المالي، أن شركة خانصاحب للاستثمار ستبيع 55% من أسهم مركز كليمنصو الطبي، فيما سيبيع المركز نسبة 25% من أسهم شركة كليمنصو الطبية.

وتتوقع دبي للاستثمار تنفيذ الصفقة في 22 يوليو الجاري.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للصفقة في الربع الثالث 2026، مبينة أنه لا يُتوقع أن يكون للاستحواذ تأثير جوهري على نتائج الأعمال، فيما يُتوقع ارتفاع إجمالي أصول الشركة بنسبة تتراوح بين %2 و3% تقريباً.

وأشارت إلى أن الاستحواذ يتماشى مع استراتيجيتها لتعزيز محفظتها في أصول الرعاية الصحية، متوقعة إتمام الصفقة في 31 يوليو 2026، بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وكانت دبي للاستثمار قد أعلنت في نوفمبر 2018 استحواذها على حصة 20% في مشروع مركز كليمنصو الطبي، البالغة قيمته 465 مليون درهم.