«دانة غاز» تعلن إيقاف الإنتاج في حقل خورمور لتهديدات أمنية

أعلنت شركة دانة غاز، إيقاف مرافق الإنتاج الرئيسية في حقل خورمور نتيجة تهديدات أمنية وتصاعد التوتر في المنطقة.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، صدر الجمعة، أنها تتابع الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع السلطات المحلية في السليمانية وحكومة إقليم كردستان وحكومة جمهورية العراق.

وأكدت الشركة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة موظفيها ومرافقها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها الشركة عمليات الإنتاج، إذ أوقفت دانة غاز الإنتاج في حقل خورمور بإقليم كردستان العراق في 28 فبراير الماضي بسبب تداعيات الحرب في المنطقة، قبل أن تستأنف العمليات في أبريل 2026 بعد فترة من التشغيل المتقطع.

وجدير بالذكر أنه، عقب استكمال مشروع توسعة خورمور 250، تجاوز إنتاج الغاز 700 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً في يناير الماضي، ما أضاف 15 ألف برميل نفط مكافئ يومياً إلى إنتاج شركة دانة غاز في إقليم كردستان العراق.