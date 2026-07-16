118.6 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية في مايو

عززت دولة الإمارات استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو 2026، لترتفع حيازتها إلى 118.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.1 مليارات دولار مقارنة بشهر أبريل، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن الإمارات واصلت الحفاظ على مكانتها بين أكبر المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية على مستوى المنطقة.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى حوالي 52.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 44% من الإجمالي، وقرابة 66.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 56%.

وبحسب الأرقام، سجلت حيازة الإمارات من السندات الأمريكية نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت من 112.4 مليار دولار في يناير إلى 119.9 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 7.5 مليارات دولار، قبل أن تتراجع إلى 114.1 مليار دولار في مارس بانخفاض قدره 5.8 مليارات دولار.

واستمرت الحيازات في التراجع خلال أبريل لتصل إلى 112.5 مليار دولار، فاقدة نحو 1.6 مليار دولار، قبل أن تعود إلى مسار الارتفاع مجدداً خلال مايو مع إضافة 6.1 مليارات دولار.

وخلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، حققت حيازات الإمارات زيادة صافية بنحو 6.2 مليارات دولار مقارنة بمستويات بداية العام، ما يعكس استمرار توجه المؤسسات الاستثمارية والجهات السيادية نحو تنويع المحافظ الاستثمارية والاستفادة من العوائد المرتفعة التي توفرها أدوات الدين الأمريكية في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً.

وتشير هذه التحركات إلى مرونة الاستراتيجية الاستثمارية الإماراتية وقدرتها على الاستفادة من تقلبات أسواق الدخل الثابت العالمية، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من الاستثمارات في أكبر سوق للسندات الحكومية في العالم.

السعودية والكويت

كما رفعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف إلى 140.3 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ140.1 مليار دولار في أبريل، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

ووصلت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مايو 2026 إلى 66.81 مليار دولار، وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة حيازة الكويت من تلك السندات بنسبة 17.17% بما يعادل 9.79 مليار دولار قياساً بمستواها في ختام شهر مايو 2025 البالغ حينها 57.02 مليار دولار. ومنذ بداية عام 2026، زادت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 0.76 مليار دولار أو 1.15% مقارنة بمستواها البالغ 66.05 مليار دولار في نهاية عام 2025.

عالمياً

وواصلت اليابان تصدرها قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو 2026 بقيمة 1143.1 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ948.6 مليار دولار، ثم الصين ﺑ659.3 مليار دولار، وسجلت بلجيكا حيازات بـ 472.0 مليار دولار وضعتها بالمرتبة الرابعة، وجاءت جزر كايمان خامسة بـ 471.3 مليار دولار.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية جاءت لوكسمبورغ بالمرتبة السادسة بإجمالي 436.0 مليار دولار، تلتها كندا بـ435.8 مليار دولار، ثم فرنسا بـ393.1 مليار دولار، وأيرلندا 357.2 مليار دولار، وتايوان في المرتبة العاشرة بـ306.0 مليار دولار.

وبلغ إجمالي حيازات السندات الأمريكية العالمي 9.37 تريليونات دولار.