من التسوق إلى الترفيه.. «مفاجآت صيف دبي» تعزز جاذبية مراكز التسوق عبر فعاليات عائلية مبتكرة

تواصل مفاجآت صيف دبي تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للترفيه والتسوق العائلي، عبر برنامج حافل بالفعاليات والعروض التي تسهم في تنشيط الحركة داخل المراكز التجارية، وتحويل تجربة التسوق إلى رحلة تجمع بين الترفيه والمغامرة والعروض الترويجية، بما يعزز جاذبية دبي للمقيمين والزوار خلال موسم الصيف.

وفي هذا الإطار، استقبل ميركاتو مول نخبة من الإعلاميين وعائلاتهم خلال يوم المرح الإعلامي، الذي أتاح لهم فرصة التعرف عن قرب على الفعاليات والعروض والمفاجآت التي يقدمها المول ضمن مشاركته في مفاجآت صيف دبي لهذا العام.

وسلطت الفعالية الضوء على البرنامج الصيفي المتنوع الذي أعده ميركاتو لزواره، والذي يتضمن عروضاً ترفيهية مميزة، من بينها عرض السيرك الكوميدي الكبير الذي يجمع بين الأكروبات والمواقف الكوميدية، إلى جانب عرض فيفا لمهارات كرة القدم الحرة الذي يقدم استعراضات حماسية تجمع بين المهارة والإثارة.

واستمتع الحضور بمجموعة من الفقرات التفاعلية والعروض الحية التي صممت لتناسب مختلف أفراد العائلة، بما في ذلك عروض الأكروبات المبهرة، والاستعراضات الرياضية، والأنشطة الترفيهية التي أضفت أجواء صيفية مليئة بالمرح داخل أروقة المول.

وكانت تجربة التزحلق العملاقة في ميركاتو إحدى أبرز محطات الفعالية، باعتبارها من أكبر التجارب الترفيهية ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام، حيث جذبت الأطفال والكبار على حد سواء، وقدمت للزوار لحظات مليئة بالحماس وفرصاً لالتقاط الصور التذكارية وقضاء أوقات عائلية ممتعة.

كما أتاح يوم المرح الإعلامي للضيوف تجربة مباشرة للبرنامج الترفيهي المتكامل الذي يقدمه ميركاتو خلال الصيف، والذي يعزز موقعه كإحدى الوجهات العائلية البارزة في دبي خلال موسم المفاجآت.

وضمن العروض المصاحبة، يواصل ميركاتو حملته الترويجية "تسوّق واربح" التي تمنح المتسوقين فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وهي سيارة كاديلاك ليريك الفاخرة. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا المشاركة عبر مسح إيصال الشراء باستخدام تطبيق بريفيليج بلاس عند الدفع، والحصول على قسيمة سحب مقابل كل 200 درهم يتم إنفاقها.

ويواصل ميركاتو مول ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الوجهات الصيفية في دبي، من خلال الجمع بين التسوق والترفيه والتجارب العائلية، بما يعكس الدور المتنامي للمراكز التجارية في دعم قطاع السياحة والترفيه وتنشيط الحركة الاقتصادية خلال موسم الصيف.