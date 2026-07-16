«أسبوع الصيف للمطاعم» ينطلق بمشاركة 55 مطعماً في مختلف أنحاء دبي

ينطلق اليوم رسمياً «أسبوع الصيف للمطاعم»، ليجمع أكثر من 55 مطعماً مناسباً للعائلات في مختلف أنحاء دبي، مقدماً على مدى ثلاثة أسابيع تجارب طعام استثنائية.

ويستمر الحدث حتى 2 أغسطس ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، حيث يدعو السكان والزوار إلى الاستمتاع بقوائم طعام أُعدت خصيصاً لهذه المناسبة، واستكشاف نخبة من أشهر المطاعم في دبي، بأسعار استثنائية.

تُبرز المطاعم المشاركة في نسخة هذا العام التنوع الاستثنائي الذي يميز مشهد الطهي في دبي، من خلال تقديم تشكيلة واسعة من المأكولات العالمية، تشمل المطبخ الإسباني والإيطالي والمتوسطي والهندي والياباني، إلى جانب العديد من النكهات والمطابخ العالمية التي تعكس مكانة دبي كوجهة رائدة لفنون الطهي.

وسواء كنتم تخططون لوجبة غداء عائلية، أو لقاء يجمع الأصدقاء، أو أمسية استثنائية، فإن «أسبوع الصيف للمطاعم» يوفر فرصة مثالية لاكتشاف تجارب طهي جديدة، والاستمتاع بقوائم طعام مميزة في نخبة من أبرز مطاعم دبي.

لينا دبي

يجسد مطعم لينا دبي، المدرج ضمن دليل ميشلان، تجربة استثنائية ترتكز على الطهي باللهب المكشوف والفحم، مع نكهات أندلسية مميزة، بإشراف الشيف العالمي داني غارسيا.

ويقع في سانت ريجيس جاردنز في نخلة جميرا، ويُعد واحداً من أبرز وجهات تناول الطعام في دبي، حيث يجمع بين أجود المكونات وأطباق تُحضَّر بإتقان على اللهب المكشوف.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بقائمتي الغداء والعشاء ضمن «أسبوع الصيف للمطاعم»، في فرصة مثالية لاستكشاف أسلوب المطعم المميز في تقديم المطبخ الإسباني بأسعار استثنائية.

أرماني كافيه دبي

يقع مطعم أرماني/كافيه في فاشن أفينيو بدبي مول، ويجمع بين المطبخ الإيطالي الراقي والأناقة التي تشتهر بها علامة أرماني. ويستوحي المطعم تصميمه من فلسفة جورجيو أرماني المميزة، ليقدم تجربة طعام راقية في واحدة من أبرز الوجهات في المدينة.

ويتيح «أسبوع الصيف للمطاعم» للضيوف الاستمتاع بوجبتي الغداء والعشاء، واستكشاف النكهات الإيطالية الأصيلة وأسلوب الحياة الذي يجسد هوية علامة أرماني، من خلال قوائم موسمية أُعدت خصيصاً لهذه المناسبة.

فيش بيتش تافيرنا

بديكوراته البيضاء، وإطلالته الساحرة على الواجهة المائية، وأجوائه الهادئة، يجسد مطعم فيش بيتش تافيرنا أجواء مطاعم سواحل بحر إيجه التقليدية في قلب مرسى دبي. ويستوحي المطعم مفهومه من الأجواء الساحلية في اليونان وتركيا، ويشتهر بتقديم المأكولات البحرية الطازجة، والنكهات المتوسطية الغنية، والأطباق المصممة للمشاركة.

ويقدم المطعم قائمتي الغداء والعشاء ضمن «أسبوع الصيف للمطاعم»، ليشكل خياراً مثالياً للوجبات العائلية الهادئة واللقاءات الاجتماعية المطلة على الواجهة المائية.

موسام

بإطلالاته الخلابة على نافورة دبي، يقدم مطعم موسام رؤية عصرية للمطبخ الهندي الغني بتقاليده العريقة. ويعني اسم المطعم «الموسم»، ويحتفي بتنوع المطبخ الهندي من خلال أطباق تجمع بين الوصفات الأصيلة، والتقنيات الحديثة، وأجود المكونات.

ويشارك المطعم بقائمتي الغداء والعشاء ضمن «أسبوع الصيف للمطاعم»، ليمنح الضيوف فرصة استكشاف إحدى أحدث وجهات تناول الطعام في دبي مول، مع الاستمتاع بإطلالات بانورامية على وسط مدينة دبي.

بنهانا

يتحول العشاء في بنهانا إلى تجربة ترفيهية متكاملة، حيث يقدم طهاة التيبانياكي عروضاً للطهي الحي تحول كل وجبة إلى تجربة تفاعلية مميزة. ويقع في أمواج روتانا بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس، ويجمع بين المأكولات البحرية المُعدة بإتقان، والسوشي الطازج، والنكهات اليابانية الأصيلة، ومتعة مشاهدة هذه العروض.

ويشارك المطعم بقائمة عشاء حصرية ضمن «أسبوع الصيف للمطاعم»، ليقدم تجربة لا تُنسى للعائلات والأفراد الذين يرغبون في الجمع بين المذاق المميز والعروض الحية.

وتشكل هذه المطاعم جزءاً من أكثر من 55 مطعماً يشاركون في «أسبوع الصيف للمطاعم»، حيث يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتجارب مميزة في مطاعم أخرى، من بينها مطبخ بيش التركي، وذا نودل هاوس، ونوتي بيتزا، و دو غاستروبار، وشفلي، والسور، وثري كتس ستيكهاوس، وسالز بيسترو، وغيرها الكثير، مع قوائم طعام حصرية متاحة حتى 2 أغسطس.