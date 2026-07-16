طلبات: استحواذ أوبر على ديليفري هيرو لن يغير استراتيجيتنا أو إدراجنا في دبي

أكدت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي، المدرجة في سوق دبي المالي، الخميس، أنه لن يطرأ أي تغيير على استراتيجيتها أو عملياتها أو هيكلها القيادي أو إدراجها في السوق، وذلك على خلفية اتفاقية أبرمتها شركة ديليفري هيرو إس إي مع شركة أوبر تكنولوجيز، بشأن عرض استحواذ عام طوعي على جميع أسهمها المدرجة في بورصة فرانكفورت.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه في حال نجاح واستكمال عرض الاستحواذ واستيفائه لجميع الموافقات التنظيمية المطلوبة والمتوقع خلال النصف الثاني من عام 2027، ستصبح شركة أوبر المالكة المباشرة لشركة ديليفري هيرو إس إي، المدرجة في بورصة فرانكفورت، حيث تمتلك الأخيرة شركة ديليفري هيرو الشرق الأوسط هولدينغ DELIVERY HERO MENA HOLDING GMBH المساهم الرئيسي في شركة طلبات بحصة 80% دون أي تغيير.

وأشارت إلى أنه بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي، فهي تخضع لإشراف مجلس إدارتها الخاص بها، وتلتزم بالأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة، مؤكدة مواصلة العمل وفق استراتيجيتها الحالية، وبقاء عملياتها وإدارتها وإدراجها دون تغيير، مع استمرار خضوع أي إجراءات مؤسسية لأطر الحوكمة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات.

وحسب بيانات أرقام، عرضت شركة «أوبر» لخدمات نقل الركاب، الخميس، الاستحواذ على شركة «ديليفري هيرو» الألمانية، في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 14.8 مليار دولار، بعرض نقدي يبلغ 41.50 يورو (ما يعادل 47.58 دولار) للسهم الواحد.