أوبر تستحوذ على دليفري هيرو مقابل 13 مليار يورو

تستحوذ شركة «أوبر» الأمريكية لخدمات النقل على شركة «دليفري هيرو» الألمانية لتوصيل الطعام في صفقة تقدر قيمتها بنحو 13 مليار يورو.

وأكدت «دليفري هيرو»، التي تتخذ من برلين مقرا لها، اندماجها مع الشركة الأمريكية، مشيرة إلى أن أوبر ستدفع 41.50 يورو مقابل كل سهم من أسهم دليفري هيرو، ما يقدر القيمة الإجمالية للشركة بنحو 13 مليار يورو.

وكانت أوبر تمتلك في السابق حصة تقل قليلا عن 25% في دليفري هيرو، إضافة إلى أدوات مالية تمثل ما يقرب من 12%. كما باعت شركة «بروسوس» الهولندية، وهي المساهم الرئيسي في دليفري هيرو، حصتها البالغة نحو 17%، بعدما تعهدت بذلك في إطار استحواذها على شركة «جاست إيت تيك أواي» المالكة لخدمة «ليفيراندو».

وكانت دليفري هيرو قد أعلنت مساء الثلاثاء الماضي أنها تجري محادثات متقدمة بشأن استحواذ أوبر عليها، وهو ما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة في تعاملات ما قبل افتتاح البورصة. وكان السهم قد سجل بالفعل مكاسب قوية منذ منتصف أبريل الماضي، بعدما أعلنت أوبر زيادة حصتها في الشركة.

ورغم أن دليفري هيرو تتخذ من برلين مقرا لها، فإنها لم تعد تمارس نشاطا تشغيليا في ألمانيا منذ بيع أعمالها المحلية إلى شركة «جاست إيت تيك أواي». ومع ذلك، تعد من أكبر شركات توصيل الطعام في العالم بفضل حضورها القوي في آسيا وجنوب أوروبا وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا. وتدير أوبر أيضا خدمة توصيل الطعام «أوبر إيتس» في العديد من المدن الألمانية وغيرها.

وتعهدت أوبر، في إطار الصفقة، بالإبقاء على المقر الرئيسي لدليفري هيرو في برلين، وعدم إجراء أي تغييرات على عدد العاملين في مقر الشركة بالعاصمة الألمانية حتى عام 2029 على الأقل.

وقال الرئيس التنفيذي لأوبر، دارا خسروشاهي: «نجح فريق دليفري هيرو الموهوب في بناء شركة متميزة تضم علامات تجارية محلية تحظى بشعبية، وتشغل مواقع ريادية في بعض أسرع أسواق التوصيل نموا في العالم».

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدليفري هيرو، نيكلاس أوستبرج: «منصة أوبر العالمية للنقل والتوصيل، إلى جانب التزامنا المشترك بالابتكار، تجعل من هذه الشراكة الخيار المناسب للبناء على نقاط قوة دليفري هيرو في توصيل الطعام والتجارة السريعة، ودفع استراتيجيتنا الرامية إلى توفير تطبيق شامل للخدمات اليومية لعملائنا».