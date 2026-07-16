انخفاض نسبي في أسعار الذهب بالإمارات

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026 بشكل نسبي مقارنة مع أسعار أمس، وذلك على خطى ما تشهده أسواق المعادن النفيسة عالمياً، وما تشهده من ضغوطات في ظل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 486.25 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 450.25 درهماً، وعيار 21 نحو 431.50 درهماً، وعيار 18 نحو 370.00 درهماً. كما واصلت الفضة تراجعها الطفيف، إذ انخفض سعر الغرام إلى 6.73 دراهم، بينما بلغت الأونصة 209.43 دراهم، وسجل الكيلوغرام 6.733 درهماً، في انعكاس لاستمرار الضغوط على أسعار المعادن النفيسة.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات:

عيار 24: 486.25 درهماً

عيار 22: 450.25 درهماً

عيار 21: 431.50 درهماً

عيار 18: 370.00 درهماً

عيار 14: 288.50 درهماً

أسعار الفضة اليوم:

الغرام: 6.73 دراهم

الأونصة: 209.43 درهماً

الكيلوغرام: 6.733 درهماً