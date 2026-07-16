فلاي دبي تعزز خدماتها إلى بانكوك برحلة يومية ثانية بدءاً من 18 يوليو

أعلنت فلاي دبي عن تشغيل رحلة يومية ثانية إلى بانكوك ابتداءً من 18 يوليو، في أعقاب الإقبال الكبير على رحلاتها التي أطلقتها أخيراً إلى العاصمة التايلاندية، وتأتي الخدمة الإضافية بعد أسابيع قليلة من إطلاق رحلات الشركة اليومية إلى مطار دون موينغ الدولي، لتوفر لمسافريها خيارات أكثر تنوعاً خلال موسم السفر الصيفي المزدحم.

ومع انطلاق رحلتها اليومية الثانية إلى بانكوك، تعزز فلاي دبي خدماتها في السوق التايلاندي لتصل إلى 21 رحلة أسبوعياً بما في ذلك زيادة رحلاتها إلى كرابي لتصبح رحلة يومياً.

الطلب المتزايد

وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «بعد أسابيع قليلة من انضمام بانكوك إلى قائمة وجهاتنا، يسعدنا تعزيز الطلب المتزايد على هذه الوجهة الحيوية من خلال إضافة رحلة يومية ثانية من دبي. يوفر مطار دون موينغ الدولي سهولة الوصول إلى وسط بانكوك، ما يجعله خياراً جذاباً للمسافرين الراغبين في الاستفادة القصوى من وقتهم في المدينة، لا سيما خلال موسم السفر الصيفي المزدحم. وتتيح هذه الخدمة الإضافية مرونة أكبر وخيارات سفر أوسع، مع التزامنا دوماً بتعزيز الربط الجوي ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران».

بالإضافة إلى تعزيز خدماتها إلى بانكوك، أطلقت فلاي دبي أخيراً رحلات إلى بنغازي في ليبيا، ومن المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى حلب في سوريا اعتباراً من 20 يوليو، وإلى بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر.

وبعد برنامج التحديث لمقصورات أسطول طائراتها، سوف يستمتع المسافرون على متن فلاي دبي بتجربة سفر مميزة على متن طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 737. يشمل ذلك مقاعد قابلة للإمالة الكاملة في درجة الأعمال، ومقاعد مريحة في الدرجة السياحية، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من الوجبات الشهية والوجبات الخفيفة والمشروبات التي تقدم طوال الرحلة. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بساعات من الترفيه الجوي الممتع، المتوفر الآن على معظم طائرات أسطول الشركة المتنامي.

تفاصيل الرحلات

سيتم تشغيل الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، ما يتيح للمسافرين الاستفادة من مسارات رحلات أكثر سلاسة، وتذكرة واحدة، وإمكانية تسجيل الأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة تضم أكثر من 240 وجهة حول العالم. وسيتم تشغيل رحلات فلاي دبي إلى بانكوك انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي بمعدل رحلتين يومياً إلى مطار دون موينغ الدولي.