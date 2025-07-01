بيع فيلا في دبي «أرابيان رانشز 2» بـ 14.5 مليون درهم

البيان في مؤشر على تصاعد الطلب على الفلل في دبي، بيعت فيلا سكنية ـ تم تجديدها بالكامل ـ ضمن مجتمع «أرابيان رانشز 2» بسعر 14.5 مليون درهم، لتسجل بذلك أعلى صفقة بيع موثقة في تاريخ المجمع، وذلك بعد تجديدها بالكامل من قبل «دي إم دي سي» (DMDC).

تتكون الفيلا من ست غرف نوم، وتقام على أرض بمساحة 7,543 قدماً مربعة، وتضم غرف ملابس واسعة، حمامات داخلية، صالتي معيشة، مطبخاً ألمانياً متكاملاً من «هاكر»، غرفة طعام رسمية، ومكتباً خاصاً للعمل من المنزل.

وقال راجي ضو، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إم دي سي»: «نفخر بتنفيذ هذه التحفة السكنية التي تمثل نموذجاً حقيقياً للفخامة الهادئة. رؤيتنا كانت إتاحة مساحة تجمع بين المواصفات العصرية والبساطة في آن، ويسعدنا أن نرى هذه الرؤية تُترجم إلى صفقة بيع قياسية.

هذا الإنجاز يعزز التزامنا بتقديم تجارب سكنية استثنائية لعملائنا». ومنذ تأسيسها في عام 2021، تطورت «دي إم دي سي» إلى فريق يضم أكثر من 700 متخصص في تحويل المساحات السكنية والتجارية إلى بيئات ملهمة فعلاً. ومن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الحرفية والإبداع والاستدامة، تقدم الشركة حلولاً هندسية وتصميمية مخصصة وفق أعلى معايير الجودة.

وتشير تقارير السوق للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار ارتفاع الطلب على العقارات في «أرابيان رانشز 2»، مع انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار، مما يعزز من جاذبية المجتمع كوجهة استثمارية طويلة الأمد ومفضلة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على السواء.