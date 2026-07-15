اقتصاد الإمارات ينمو إلى 2.55 تريليون درهم 2026

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن توقعاتها لأداء اقتصاد الإمارات وإماراتها المختلفة خلال 2026، حيث توقعت أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى نحو 695.69 مليار دولار، بما يعادل 2.55 تريليون درهم. وبحسب بيانات الوكالة، من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات نحو 59.79 ألف دولار (ما يعادل 220 ألف درهم) خلال 2026، مع نمو حقيقي للاقتصاد بنسبة 1.45 %، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 0.44 %.

وأظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز» أن أبوظبي ستسجل ناتجاً محلياً اسمياً يبلغ نحو 330.97 مليار دولار في عام 2026، مع نصيب فردي من الناتج المحلي يبلغ 75.43 ألف دولار. وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد أبوظبي الحقيقي بنسبة 2.25 % خلال العام نفسه، رغم انخفاض الناتج الحقيقي للفرد بنسبة 0.73 % وفق تقديراتها.

وحافظت أبوظبي على تصنيف ائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى AA، وهو من بين أعلى التصنيفات السيادية عالمياً.

كما توقعت الوكالة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة إلى 13.81 مليار دولار، مع نمو حقيقي بنسبة 1.80 %، ونصيب فردي من الناتج يبلغ 31.88 ألف دولار. أما الشارقة، فتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 49.18 مليار دولار في 2026، مع نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 1.80% ونصيب فردي يبلغ 23.72 ألف دولار.

وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن قدرة الإمارات على مواجهة الصدمات الخارجية تستند إلى قوة وضعها المالي، وتنوع اقتصادها، واحتياطياتها الكبيرة، إلى جانب استمرار دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والطاقة.