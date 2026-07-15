«بلوكميز» تحصد رقماً قياسياً من غينيس بـ 11 ترخيصاً مالياً وتقود سباق ترميز الأصول الرقمية

حققت شركة بلوكميز (Blockmaze) رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد حصولها على لقب «أكبر عدد من التراخيص التنظيمية المالية لمنظومة بلوكتشين عند إطلاقها»، في إنجاز يعكس تصاعد دور الإمارات في تطوير البنية التحتية للتمويل الرقمي وترميز الأصول.

وجاء الإعلان خلال مراسم تسليم الجائزة، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومسؤولي موسوعة غينيس، إلى جانب قيادات مجموعة فينفاسيا وشركة بلوكميز، وعدد من المستثمرين وقادة قطاع التكنولوجيا المالية، وتسلّم الجائزة كلٌّ من تاجندر فيرك المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا وشركة بلوكميز، وسارفجيت فيرك المؤسس المشارك، المدير الإداري لمجموعة فينفاسيا، وبونيت مانغلا المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في بلوكميز.

أصول رقمية

وحصلت منظومة بلوكميز على اللقب بعد امتلاكها 11 ترخيصاً تنظيمياً مالياً عبر الكيانات التابعة لها، وفقاً لمراجعة موسوعة غينيس للأدلة المقدمة، فيما أعلنت الشركة أن منظومتها تجمع أكثر من 40 ترخيصاً وتصريحاً وتسجيلاً تنظيمياً لدعم عملياتها في مجال الأصول الرقمية.

وقال تاجندر فيرك المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا وبلوكميز، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في بناء بنية تحتية موثوقة، تربط بين أسس التمويل التقليدي وتقنيات الويب 3، موضحاً أن مستقبل الأصول المرمّزة لا يعتمد فقط على تحويل الأصول إلى رموز رقمية، بل على ضمان ارتباط هذه الرموز بملكية قانونية قابلة للتحقق، وإطار تنظيمي واضح.

وأضاف أن القيمة الحقيقية لترميز الأصول تتحقق عندما تصبح الأصول الرقمية قابلة للتداول والاستخدام عبر الأسواق المنظمة، من خلال التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، وأنظمة المدفوعات وأطر الامتثال.

وتوفر بلوكميز بنية تحتية متكاملة، تمكّن المؤسسات المالية والمنصات الاستثمارية من إصدار الأصول المرمّزة وإدارتها وتوزيعها، عبر دمج التراخيص والامتثال، وخدمات الوصاية والبنية التحتية للأسواق المالية.

منظومة موثوقة

من جانبه، أكد بونيت مانغلا المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في بلوكميز، أن الحصول على لقب غينيس يمثل تتويجاً لجهود بناء منظومة بلوكتشين موثوقة، قادرة على دعم المرحلة المقبلة من التمويل الرقمي.

ومن جهتها، قالت مبالي نكوسي المُحكِّمة الرسمية لدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية: «يعترف هذا الرقم القياسي بأكبر عدد من التراخيص المالية المعتمدة التي تمتلكها منظومة بلوكتشين عند إطلاقها، وقد حصلت بلوكميز على 11 ترخيصاً تنظيمياً مالياً، عبر الكيانات التابعة لمنظومتها، استناداً إلى الأدلة التي راجعتها اللجنة».

وأضافت: «بعد مراجعة البيانات المتاحة ومقارنتها بالمعايير المرجعية المعتمدة، تبين لنا أن هذا هو أكبر عدد من التراخيص المالية الصادرة عن جهات تنظيمية والمستوفية لمعايير الاعتماد، والتي تمتلكها منظومة بلوكتشين عند إطلاقها. وبناءً عليه، أُعلن رسمياً عن تحقيق بلوكميز لقباً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن فئة أكبر عدد من التراخيص التنظيمية المالية لمنظومة بلوكتشين عند الإطلاق، وأهنئهم على هذا الإنجاز».

أدوات تقليدية

ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه القطاع المالي العالمي توسعاً متسارعاً نحو ترميز الأصول، ونقل الأدوات المالية التقليدية إلى شبكات البلوكتشين. وتشير تقديرات ماكينزي إلى أن أصولاً تتجاوز قيمتها تريليوني دولار، قد تنتقل إلى شبكات البلوكتشين بحلول عام 2030.

وتسعى بلوكميز إلى ترسيخ موقعها إحدى أكبر المنظومات المنظمة للأصول المرمّزة عالمياً، عبر توفير حلول للمؤسسات ومصدري الأسهم والوسطاء والبورصات الراغبة في دخول عصر التمويل الرقمي المنظم.