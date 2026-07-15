"عروض صيف الشارقة 2026" تُسعد 10 فائزين بسبائك ذهبية وقسائم مشتريات

تواصل عروض صيف الشارقة 2026 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعالياتها وسط إقبال لافت وزخم متصاعد، حيث أطلقت الفعاليات سحوبات رقمية في مركز الواحة مول، وبدأت سلسلة من المفاجآت والجوائز التي تخبئها العروض المتواصلة لسكان وزوار الإمارة حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل.

وفاز 10 متسوقين في السحوبات الرقمية، 6 منهم بسبائك ذهبية، فيما حصل 4 آخرون على قسائم مشتريات ومكافآت تسوق مجزية، بعد أن دخل الفائزون السحوبات الإلكترونية تلقائياً عقب تسوقهم بقيمة 200 درهم فأكثر من المحلات والمراكز التجارية المشاركة، عبر تطبيق "عروض الشارقة" الذكي.

وأكد عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عروض صيف الشارقة تمثل نموذجاً ريادياً للشراكات الاستراتيجية البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، حيث تتضافر الجهود مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأكثر من 55 شريكاً استراتيجياً لتقديم تجربة استثنائية تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن قطاع الاتصال والأعمال في الغرفة يحرص على توظيف أحدث الحلول الرقمية والابتكارات الذكية، وفي مقدمتها تطبيق "عروض الشارقة" المطوَّر بتقنيات الواقع المعزز لتعزيز تجربة المتسوقين وتسهيل مشاركتهم في السحوبات الرقمية، مؤكداً أن هذا النهج التكاملي بين الشراكة المؤسسية والابتكار الرقمي يرسّخ مكانة الشارقة وجهةً سياحية واقتصادية رائدة على الخارطة الإقليمية والعالمية.

وجهات صيفية

وتحرص هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، على تقديم برنامج صيفي متكامل يواكب تطلعات الزوار والمقيمين، ويعزز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العائلية في المنطقة. وتقدم حملة عروض صيف الشارقة 2026، الممتدة لأول مرة على مدار أكثر من 100 يوم متواصلة، ما يزيد على 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتقديم قيمة مضافة وتجارب استثنائية تتجاوز مفهوم التخفيضات التقليدية، من خلال عروض الإقامة والضيافة، والباقات العائلية، وتجارب الترفيه، والعروض الحصرية في المطاعم والمقاهي، إلى جانب المزايا الإضافية التي تثري تجربة الزوار طوال موسم الصيف.

الزخم الجماهيري

وأكدت عائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الزخم الجماهيري اللافت الذي شهده السحب الرقمي في مركز الواحة مول يمثل بداية واعدة لموسم حافل بالبهجة والجوائز، صمّمته اللجنة المنظمة لإسعاد العائلات ومجتمع الشارقة وزوارها في فصل الصيف. وأوضحت أن الغرفة تواصل دعم مجتمع الأعمال عبر تيسير المشاركة في العروض الترويجية للمحلات المشاركة، مما ينعكس مباشرة على إنعاش حركة البيع والشراء وتوسيع قاعدة المستهلكين، ولفتت إلى أن السحوبات القادمة في صحارى سنتر والشارقة سنترال ومول الرحمانية و06 مول ستواصل توزيع السبائك الذهبية وقسائم الشراء.

مفاجأة في الختام