«MEBAA Show» يعود إلى دبي 8 ديسمبر

يستعد مجتمع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم للعودة إلى دبي مع انطلاق الدورة الـ 11 من معرض ميبا 8 ديسمبر بمطار دبي ورلد سنترال.

يقام معرض ميبا 2026 «MEBAA Show» تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وسط توقعات بأن يشهد مشاركة دولية واسعة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في المنطقة، وترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للطيران والأعمال.

نجاح

ويأتي النجاح امتداداً للإنجازات التي حققتها دورة عام 2024، والتي استقطبت أكثر من 10 آلاف زائر من أكثر من 100 دولة، إلى جانب مشاركة 145 جهة عارضة، وعرض 30 طائرة على ساحة عرض الطائرات.

ويسلط معرض ميبا 2026 «MEBAA Show» الضوء على الدور المحوري لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، والذي يواصل تحقيق النمو والتطور، بفضل مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.

وتضم قائمة العارضين المؤكدين في معرض ميبا 2026 «MEBAA Show» حتى الآن نخبة من أبرز الشركات العالمية في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، من بينها بومباردييه، وداسو للطيران، وجت أفييشن، وهارودز أفييشن، ويونيفرسال أفييشن، وإيه إي جي للوقود، ولوفتهانزا تكنيك. ومن الإمارات، جاما للطيران، وفالكون للطيران، ورويال جت. كما تضم قائمة الرعاة المؤكدين كلاً من جيتكس، وسجل أروبا للطائرات، ودي سي للطيران.

وتواصل الجهة المنظمة للمعرض، استقطاب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية من مختلف أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.

منصة عالمية

وقال علي أحمد النقبي: «نتطلع إلى الترحيب بقادة وخبراء قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم في دبي، بالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة لمعرض ميبا، التي تجسد مكانته منصة عالمية يلتقي فيها الشرق والغرب، مشيراً إلى أن الحدث يجمع العلامات التجارية العالمية الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص مع كبار المشترين والمشغلين وصناع القرار من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا».

وأضاف: «يجسد معرض ميبا 2026 «MEBAA Show» التطور المتواصل الذي يشهده قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، بل يسلط الضوء أيضاً على الدور المتنامي للابتكار والاستدامة والشراكات في رسم ملامح مستقبل الربط الجوي العالمي. كما تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتمهد الطريق أمام الجيل المقبل من حلول التنقل الجوي».

مكانة متقدمة

وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «يواصل معرض ميبا ترسيخ مكانته منصة عالمية رائدة لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص، ويعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دبي كمركز عالمي للطيران والأعمال، إلى جانب دوره في دعم الابتكار وتعزيز الشراكات التي تسهم في تطوير القطاع واستشراف مستقبله».