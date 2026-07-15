«ريفولوت» تحصل على موافقة مبدئية لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في الإمارات

أعلنت ريفولوت، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي على ترخيص يتيح لها تقديم خدمات الوساطة والتعامل في الأصول الافتراضية، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية، وخدمات تبادل الأصول الافتراضية في دولة الإمارات.

وكانت الشركة قد حصلت خلال العام الجاري على موافقة مصرف الإمارات المركزي لمزاولة أنشطة خدمات الدفع، بما يعكس رؤيتها لبناء منظومة مالية متكاملة وخاضعة للتنظيم المحلي.

وقال جوزيف خير، رئيس ريفولوت ديجيتال أسيتس م.م.ح في الإمارات: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في تطوير إطار تنظيمي متين وشفاف للأصول الافتراضية، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرؤية الطموحة. وتمثل هذه الموافقة خطوة أساسية نحو تقديم خدمات ريفولوت الموثوقة في مجال الأصول الافتراضية ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤية سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في بناء منظومة آمنة وشفافة ومحفزة للابتكار».

وتسعى ريفولوت إلى أن تصبح التطبيق المالي الأول لمجتمع Web3 على مستوى العالم، حيث تخدم أكثر من 16 مليون عميل في خدمات الأصول الافتراضية حول العالم، وتوفر واحدة من أكثر المنصات موثوقية وسهولة لتداول الأصول الافتراضية في المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقريباً في دولة الإمارات العربية المتحدة.