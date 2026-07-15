بنك دبي التجاري يطلق بنكاً رقمياً جديداً لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة

أعلن بنك دبي التجاري، إطلاق «UP by CBD»، وهو بنك رقمي متكامل عبر الهاتف المحمول مخصص لدعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بما يتيح لهم فتح حساباتهم المصرفية وإدارة أعمالهم المالية بسهولة وسرعة عبر تطبيق واحد.

وقال البنك في بيان له: إن الخدمة تتيح فتح الحساب رقمياً خلال دقائق، مع إمكانية الوصول الفوري إلى البطاقات الائتمانية للأعمال وحلول الرواتب والتحويلات وخيارات الادخار.

وفي إطار تعاونه مع شركائه ضمن المنظومة الاقتصادية، وفي مقدمتهم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يتكامل «UP by CBD» مباشرة مع رخصة دبي الموحدة بما يسهل انتقال أصحاب الأعمال من مرحلة تسجيل الشركات إلى تفعيل الخدمات المصرفية ويسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأوضح أن البنك الرقمي يوفر حسابات دون حد أدنى للرصيد، إلى جانب باقات اشتراك مرنة، كما يتيح إصدار بطاقة ائتمانية للأعمال لدعم احتياجات التمويل وإدارة التدفقات النقدية.

كما يتيح التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لرواد الأعمال الاستفادة من منظومة أوسع لدعم الأعمال، تشمل Dubai Founders HQ (DFHQ) وSME in a Box.

وقال الدكتور برند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يمثل إطلاق «UP by CBD» امتداداً لالتزامنا طويل الأمد بدعم أصحاب الأعمال في مختلف مراحل رحلتهم وتمكينهم من الانتقال بسرعة أكبر من مرحلة تأسيس المشروع إلى التشغيل الفعلي، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي. كما يجسد تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي رؤية مشتركة لتعزيز أسس اقتصاد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

احتياجات

ومن جانبه، قال ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والأعمال: «لقد صممنا «UP by CBD» لتلبية احتياجات رواد الأعمال في تأسيس المشاريع الصغيرة وإدارتها.

فأصحاب الأعمال بحاجة إلى إطلاق مشاريعهم وتشغيلها، والحصول على التمويل عند الحاجة، وإدارة شؤونهم المالية بسهولة.

ومن خلال التكامل المباشر مع رخصة الأعمال الموحدة في دبي (DUL)، والجمع بين سرعة فتح الحساب والحصول الفوري على بطاقة ائتمانية للأعمال، نساعد رواد الأعمال على الانتقال بسلاسة من تأسيس الشركة إلى تشغيلها، بما يتيح لهم التركيز على الأهم، وهو تنمية أعمالهم منذ اليوم الأول».