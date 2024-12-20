«جلفار» تبيع شركة «دياب تك» لتصنيع المواد الأولية للأنسولين البشري

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، عن بيع شركة دياب تك، وهي شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% لشركة جلفار، مختصة بتصنيع المواد الأولية من الأنسولين البشري، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك يتوقف على استحصال الموافقات من الجهات المعنية.

وستستمر «جلفار» في تركيز جهودها على قطاع السكري وتعزيز محفظة الأنسولين الخاصة بها بهدف توفير حلول علاجية جديدة للمرضى في كل من الإمارات وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تسعى الشركة للإطلاق المنتظر لجيل جديد من نظائر الأنسولين في المنطقة، ومن المتوقع أن يتوافر البديل الحيوي «جلارجن» في الأسواق بحلول عام 2025.

وفي إطار هذه الصفقة، أبرمت جلفار اتفاقاً طويل الأجل مع شركة دياب تك لتوريد المواد الأولية للأنسولين البشري لتصنيع الأدوية النهائية داخلياً وكذلك لشركائها المرخصين، حيث تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية جلفار للتخارج من الأنشطة غير الأساسية والتركيز على مجالات نمو المحفظة المستقبلية.

حيث ستستثمر الشركة جزءاً من عائدات التخارج في تطوير منتجاتها الدوائية المتخصصة والتي تضم أكثر من تسعين منتجاً في مراحل التطوير المختلفة، وتسعى جلفار إلى مواصلة تطوير وإطلاق منتجات وعلاجات جديدة مبتكرة، حيث حصلت في عام 2023 على موافقة تسجيل 55 منتجاً جديداً في أسواق مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: يعد التخارج من شركة دياب تك خطوة أخرى في استراتيجية جلفار للتخارج من الأصول غير الأساسية وخلق قيمة لمساهمينا، حيث قد نجحت جلفار في الفترة الأخيرة، من تحقيق تقدم ملحوظ في تقديم حلول الرعاية الصحية عالية الجودة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار الدكتور باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لـ «جلفار» إلى أن الصفقة تتيح لنا التركيز على أنشطتنا الأساسية في تصنيع الأدوية وتسويقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما سنواصل توسيع إرثنا الطويل في إنتاج الأنسولين البشري.

كما ستدعم عائدات التخارج استثمارات جلفار في توسيع محفظة منتجات السكري والتقنية الحيوية المتخصصة، حيث تعد منتجات الأنسولين جزءاً أساسياً في محفظة علاجات السكري لدى جلفار، ونحن في طريقنا لإطلاق البديل الحيوي من جلارجن في العام المقبل.