19 مؤسسة مالية عالمية تؤسس مكاتب لها في أبوظبي العالمي

أعلن أبوظبي العالمي عن سلسلة من 19 إعلاناً مهماً لعدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية خلال الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي. وتأتي هذه الإعلانات التي شملت أصولاً تحت الإدارة تقدر قيمتها بقرابة 635 مليار دولار، بعد سلسلة إنجازات بارزة شهدها الربع الأخير وإعلان أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، «بلاك روك»، و«بي جي آي أم»، و«نوفين»، عن تأسيس مكاتبها في أبوظبي العالمي أيضاً.

هذا النمو اللافت، من 450 مليار دولار إلى 635 مليار دولار في غضون عام واحد، عزز سمعة أبوظبي العالمي، كأسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة. وقد دعم هذا النمو بشكل إضافي إنشاء مكاتب عائلية يقودها مليارديرات، بما في ذلك مكتب رجل الأعمال البريطاني آصف عزيز، والمستثمر الاستراتيجي والناشط في المجال الخيري وفيق سعيد، ورجل الأعمال السنغافوري والرائد في القطاع العقاري كيشين آر كي، مما يبرز جاذبية هذا المركز المالي المتزايدة كوجهة عالمية لإدارة الثروات.

وقال أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تعكس هذه الإنجازات المهمة الرؤية الشاملة التي تتميز بها أبوظبي، والتي تتمحور حول النمو والتقدم وبناء الشراكات وتحويل الفرص إلى إنجازات.

ويشكل هذا العدد المتزايد من القادة والرواد والمبتكرين في القطاع المالي العالمي الذين وقع اختيارهم على أبوظبي العالمي (ADGM) كمقر لأعمالهم، شهادة ملموسة على ثقتهم الراسخة في بنيتنا التحتية، وأطرنا التنظيمية القوية، والتزامنا الثابت بالتميز وترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها الوجهة الأكثر أماناً وازدهاراً وحيوية في العالم لإدارة الأصول والثروات.

ويسعدنا أن نرحب بهذه الشراكات الجديدة، ونتطلع إلى مواصلة العمل وبذل الجهود لتعزيز رحلة صعود اقتصاد الصقر وتنويعه، وتوفير الفرص لكافة القطاعات وعبر مختلف المناطق الجغرافية حول العالم. وبهذه التطورات الشاملة، نشهد اليوم محطة تاريخية بارزة بالنسبة لأبوظبي العالمي (ADGM)، وأبوظبي، وكل من أسهم في هذه الرحلة المميزة».

وخلال أسبوع أبوظبي المالي، أكد العديد من شركات استثمار الأسهم الخاصة الرائدة اعتزامها تأسيس مكاتب لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، ومن بينها «جنرال أتلانتيك» و«لون ستار فندز» و«إنفست إندستريال» إلى جانب شركتي الائتمان الخاص العملاقتين «غولب كابيتال» و«بولن كابيتال» وشركة التأمين «إلدريدج» وشركة إدارة الأسهم العالمية الرائدة «كارتا» وصندوق التحوط «مارشال وايس».