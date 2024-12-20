شراكة بين «القابضة» (ADQ) وشركة كورية لاستزراع الروبيان في أبوظبي

أعلنت «القابضة» ADQ عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة Aqua Development الكورية الجنوبية الناشئة والمتخصصة في تقنيات الاستزراع المائي، بهدف دراسة إمكانية إنشاء مزرعة لتربية الروبيان على منطقة برية، وضمن الظروف المناخية في الإمارات عبر تطوير منشأة تجريبية لاختبار أنظمة زراعية جديدة، وحلول مستدامة حاصلة على براءة اختراع.

ويشارك في تمويل المنشأة التجريبية، التي تبلغ مساحتها نصف هكتار، صندوق «مختبر القابضة للنمو»، الذي يضم مجتمعاً حيوياً من المبتكرين، ويركز على الاستفادة من فرص النمو وتحقيق القيمة، من خلال عمليات الأبحاث والتطوير والابتكار، وستتخذ المنشأة موقعاً ضمن منطقة كيزاد، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الاستزراع المائي، حيث تضم بنية تحتية ومرافق متخصصة لهذا الغرض.

وفي حال نجاح المرحلة التجريبية من المتوقع أن يتم توسعة الإنتاج بشكل ملحوظ، لتشكل بذلك خطوة مهمة ضمن جهود الإنتاج المحلي للروبيان في الإمارات.

وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): «تعكس شراكتنا مع Aqua Development مدى التزامنا بدعم الحلول المبتكرة، التي تسهم في سد الفجوات الحالية في سلاسل التوريد، وتعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في الإمارات. ومن شأن هذا التعاون الذي يسعى لتوظيف التقنيات المتقدمة والأنظمة الزراعية المتطورة أن يعزز عمليات إنتاج الروبيان محلياً بشكل مستدام وناجح تجارياً».