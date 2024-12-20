«إكس.آر.جي» تستحوذ على أغلبية «كوفيسترو» للكيماويات

أعلنت شركة إكس.آر.جي، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أنها ستصبح المساهم الأكبر في شركة كوفيسترو بعد أن وافق مساهمو الشركة الألمانية لصناعة المواد الكيميائية على عرض الاستحواذ المقدم.

وفي التفاصيل، أعلنت أدنوك الدولية الألمانية القابضة «مقدم العطاء» المملوكة بالكامل والتابعة بصورة غير مباشرة لشركة «XRG» «إكس.آر.جي»، جنباً إلى جنب مع مقدم العطاء وشركات أخرى تابعة لمجموعة أدنوك، عن النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي «عرض الاستحواذ» المُقدم لجميع مساهمي «كوفيسترو إيه جي» أو «الشركة» وذلك بعد انتهاء فترة القبول الإضافية.

وبعد انتهاء فترة القبول الإضافية في 16 ديسمبر 2024، بلغت نسبة إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشراؤها من قبل «XRG»، ما نسبته 91.32 % من إجمالي أسهم «كوفيسترو».

ووفقاً لذلك، ستصبح «XRG»، المساهم الجديد المالك لحصة الأغلبية في أسهم «كوفيسترو إيه جي»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة. ويخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية. ويمثل إعلان اليوم خطوة مهمة ضمن استراتيجية «XRG» الطموحة للنمو والتوسع دولياً والتي تهدف من خلالها إلى أن تصبح ضمن أفضل خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات، وتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو الجديدة.

وفي بيان مشترك صدر يوم 7 نوفمبر 2024، أوصى كل من مجلس الإدارة ومجلس الإشراف في «كوفيسترو»، مساهمي الشركة بقبول عرض الاستحواذ.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»: «تماشياً مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، يسرنا حصول عرض الاستحواذ الطوعي العام الذي قدمته «XRG» على موافقة غالبية مساهمي شركة «كوفيسترو»، ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة باعتباره أول استثمار نوعي كبير لشركة «XRG» في مجال الكيماويات، ويدعم تحقيق طموحها بأن تصبح ضمن أفضل خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات، ويعزز جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية، ومساعيها لتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الدائري».

وأضاف: «باعتبارها مستثمراً استراتيجياً يركز على تنفيذ استثمارات نوعية تحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد، تلتزم «XRG» باستراتيجية «المستقبل المستدام» لشركة «كوفيسترو» التي نتطلع إلى العمل مع مجلس إدارتها وكوادرها لتعزيز وزيادة القيمة لجميع الأطراف المعنية والاستفادة من فرص النمو الجديدة».

يذكر أن نجاح عرض الاستحواذ لا يزال خاضعاً لاستيفاء شروط الجهات التنظيمية المتبقية، بما في ذلك سلطات الرقابة على عمليات الاندماج، والاستثمارات الأجنبية، وتصاريح تنظيم الدعم الأجنبي للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع إكمال الصفقة في النصف الثاني من عام 2025.