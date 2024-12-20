شراكة بين «ثقافة وسياحة أبوظبي» و«تريب دوت كوم» لتعزيز السياحة

وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اتفاقية شراكة مع مجموعة «تريب دوت كوم»، لتحديد أطر التعاون بين الجانبين، وذلك تعزيزاً لمكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية، مع التركيز على استقطاب مزيد من الزوار من الصين وجمهورية كوريا، وتشجيعهم على تمضية عطلات أطول في الإمارة.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة الشركاء العالميين لـ «تريب دوت كوم 2024»، التي عقدت أمس في مركز «أدنيك أبوظبي»، بحضور ما يزيد على 2000 من أبرز وكلاء السفر، والجهات المعنية لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي، وبناء منظومة داعمة لنمو القطاع السياحي.

وتضم «تريب دوت كوم»، المنصة المتكاملة لخدمات السفر والسياحة، أكثر من 1.7 مليون من خيارات الفنادق والرحلات الجوية، من 600 شركة طيران، تغطي 220 دولة ومنطقة حول العالم.

وتواصل الدائرة، في إطار هذه الشراكة، التعاون مع «تريب دوت كوم»، لتوفير تجارب وبرامج وجولات استثنائية في أبرز معالم الإمارة، إلى جانب تنفيذ حملات تسويقية مكثفة، تضع أبوظبي محط أنظار الجمهور المستهدف في الصين وكوريا الجنوبية.

ويغطي التعاون بين الجانبين، إطلاق مبادرات للترويج لمعالم الجذب والمنتجعات في أبوظبي، على منصات «تريب دوت كوم»، إضافة إلى التعريف بأجندة فعالياتها، وتطوير برامج جولات ورحلات أفواج سياحية لعدة أيام إلى الإمارة.

وقال عبد الله يوسف مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن هذا التعاون مع مجموعة «تريب دوت كوم»، يدفع الدائرة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن المبادرة تعكس الالتزام ببناء شراكات استراتيجية، تُسهم في تقديم تجاربنا وعروضنا في الأسواق الدولية الرئيسة.