القرية العالمية تستقبل العام الجديد 7 مرات

أعلنت القرية العالمية كامل جاهزيتها لاستقبال العام الجديد بسبعة احتفالات رائعة، تدشنها الثلاثاء 31 ديسمبر. وتدعو القرية العالمية العائلات والأزواج والسيدات للاحتفال بالعام الجديد ضمن أجواء تتميز بالفرح والتشويق لذكريات لا تُنسى. وتشمل احتفالات ليلة رأس السنة عروضاً مباشرة على المسرح الرئيسي للوجهة، بما فيها عرض «دي جي» موسيقي مبهر، والعديد من العروض الترفيهية المتميزة، التي ستجول أرجاء القرية العالمية، وتقدم جميعها كجزء من تذكرة الدخول بدون أي رسوم إضافية، وهي ملائمة لكل أفراد العائلة.

وكعادتها في احتضان أهم الفعاليات تقدم القرية العالمية احتفالات رأس السنة لهذا الموسم بشكل مميز مع تجربة حصرية، تتفرد بها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث ستضاء سماء الوجهة بسبعة عروض مذهلة للألعاب النارية، مرحبة بالعام الجديد سبع مرات.

وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء، و9:00 مساء، و10:00 مساء، و10:30 مساء، و11:00 مساء، و12:00 منتصف الليل و1:00 بعد منتصف الليل. وسيحظى الحضور بأجمل اللحظات عند توديع عام 2024، والترحيب بعام 2025 وسط عرض دي جي مفعم بالحيوية على المسرح الرئيسي للقرية العالمية.

وبالنسبة للضيوف الذين يبحثون عن المزيد من التجارب ليلة رأس السنة بجانب الاحتفالات السبعة فإن القرية العالمية توفر لهم عالماً بأشمله من التجارب والروائع، بما فيها أكثر من 250 من خيارات الطعام وتجارب تسوق نهاية العام، واستكشاف 30 جناحاً بارزاً يحتفون بأكثر من 90 ثقافة، وبذلك تتاح فرص مميزة للجميع للاستمتاع بها عند الزيارة.

وتدعو الوجهة ضيوفها أيضاً للتجول في السوق العائم المواجه لبحيرة التنين الساحرة ذات عروض الضوء، والليزر اللافتة، أما الباحثون عن التشويق وزيادة الأدرينالين فإن اكسو بلانيت سيتي بانتظارهم بصفته أحدث الوجهات الترفيهية في القرية العالمية، بالإضافة إلى بلازا المطاعم الجديد كلياً، وغيرها من أماكن تجارب الطعام، التي تشمل مجموعة متنوعة من أهم مأكولات المطابخ العالمية.

وسواء كان الضيوف برفقة العائلة أو الأصدقاء فالقرية العالمية تعد الجميع بذكريات رائعة في آخر يوم من هذا العام. وستفتح بوابات الوجهة الثلاث الشهيرة في ليلة رأس السنة الجديدة حصرياً من الساعة 4:00 مساء حتى 3:00 فجراً، للترحيب بضيوفها من العائلات والسيدات لقضاء أروع الأوقات.