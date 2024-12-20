مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات تعزز أداء الشركات

حققت شركة «زنداتا»، المزود لمنتجات وخدمات الأمن السيبراني، منذ انضمامها إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات في يناير 2024، نمواً قياسياً يعكس أداءها المتميز خلال العام.

وتعمل المبادرة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات عام 2022، على تمكين الشركات في قطاعات المستقبل من تأسيس عملياتها في الدولة أو توسيعها عبر حزمة نوعية من خدمات الدعم وفرص التواصل، وذلك في إطار جهود الدولة لتسريع التنويع الاقتصادي.

وأفادت «زنداتا» ومقرها سويسرا، أن عملياتها الموسعة في الإمارات أنجزت مجموعة عقود لفائدة عملاء في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الإمارات. كما تتوقع الشركة أن ينفّذ مكتبها الجديد في أبوظبي، والذي افتُتح في أوائل ديسمبر، عقوداً جديدة بحلول منتصف عام 2025، مما يعزز مكانة الشركة في السوق، ويزيد من قاعدة عملائها المرموقين الذين تعاونت معهم انطلاقاً من خبراتها في مجال رصد المخاطر وتعزيز الحماية السيبرانية.

وشهد عام 2024 سلسلة من المحطات البارزة للشركة بفضل توسيع عملياتها في دولة الإمارات. وعززت الشركة، بعد انضمامها للمبادرة شراكاتها في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، بما في ذلك عقد شراكة بقيمة 35 مليون دولار لمدة خمس سنوات مع مجموعة «السلام للتكنولوجيا» في قطر، والتي ستوفر أحدث الأدوات والخبرات والمهارات السيبرانية المتطورة لعملائها في أنحاء الخليج.

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، بإنجازات الشركة، مؤكداً أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة انطلقت بهدف تمكين الشركات الرائدة عالمياً من جلب خبراتها إلى دولة الإمارات.

وقال معاليه: «النجاح الذي تحققه الشركات المنضمة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مثل «زنداتا»، يعزز أداءها ويوفر الفرص والخدمات الرائدة في السوق، كخدمات الشركة في مجال الأمن السيبراني. وهو ما يؤكد فرص الأعمال والإمكانات الهائلة التي تستطيع دولة الإمارات توفيرها للشركات الطموحة.

وتوسّع تلك الشركات في دولة الإمارات وفي المنطقة عموماً يوفر نموذجاً ريادياً ومنظومة جاذبة يسعى الكثيرون حول العالم إلى محاكاتها اليوم. كما أن تواجد شركات مثل «زنداتا» يدعم التنمية الاقتصادية، ويسهم في تمكين المؤسسات والشركات من حماية بياناتها وعملياتها وبنيتها التحتية من التهديدات السيبرانية».

وقال ستيفن ماير، الرئيس التنفيذي لشركة «زنداتا»: «كنا واثقين من قدرتنا على الاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في دولة الإمارات. ولكن الإنجازات التي حققناها في العام الماضي تجاوزت كل توقعاتنا.

وذلك بفضل الدعم المقدم من مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنضج الكبير لقاعدة العملاء في المنطقة، حيث هنالك إدراك واضح للتهديدات المختلفة والحاجة إلى التعاون مع الشركاء المناسبين بشكل استباقي، وتطبيق الحلول التكنولوجية المناسبة، للحفاظ على أمنهم وأمن موظفيهم وبياناتهم. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل».