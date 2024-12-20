«مدن القابضة» تستحوذ على مشروع «لا زاغاليتا» في إسبانيا

أعلنت مجموعة «مدن القابضة» استحواذها على 100% من شركة «لا زاغاليتا إس إل»، المالكة لمجتمع «لا زاغاليتا» السكني على ساحل منطقة كوستا ديل سول الإسبانية، في خطوة نوعية تعكس استراتيجية المدن الطموحة لدخول سوق العقارات الفاخرة في أوروبا.

ويعد مشروع «لا زاغاليتا» أحد أفخم المجتمعات السكنية في أوروبا، والذي يمتد على مساحة 900 هكتار من الأراضي في تلال «بينهافيس»، ويقع المشروع على بُعد 20 دقيقة من مدينة ماربيا التاريخية، في قلب منطقة كوستا ديل سول، جنوب إسبانيا.

ويشمل المشروع أكثر من 400 فيلا وقطعة أرض فارهة، بالإضافة إلى ملعبين للغولف مع ناديين ومطاعم فاخرة، ومركز للفروسية.

ويوفر المجتمع لقاطنيه فرصة الاستمتاع بتجارب مجتمعية فريدة ومساحات خضراء، وإطلالات فريدة على البحر الأبيض المتوسط وجبل طارق وجبال الأندلس والساحل الشمالي للمغرب.

وتمتلك شركة «لا زاغاليتا» حوالي 2.7 مليون متر مربع من مساحة الأراضي. وسيمكن هذا الاستحواذ، مدن القابضة من مواصلة عمليات التطوير المتبقية في المشروع مع الحفاظ على إرثه وخصوصيته الطبيعية.

وقال جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة، إن هذا الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية جديدة في رحلة المجموعة نحو تعزيز الاستثمار في الأسواق العالمية، وتوسيع محفظتها في القطاعات العقارية الفاخرة، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيسهم في تعزيز قيمة المجموعة، ويتيح لها الفرصة لتقديم مشاريع مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات العملاء في أسواق جديدة، ما يعزز مكانة مدن القابضة كمحرك رئيسي للنمو في مجال العقارات عالمياً.