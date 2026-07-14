«العربية للطيران» تدشّن رحلاتها المباشرة بين الشارقة وروما

أعلنت «العربية للطيران» عن تدشين رحلاتها الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار روما فيوميتشينو، مما يمثل خطوة جديدة في استراتيجية توسعها المستمر في أوروبا.

وتسير الخدمة الجديدة بين الشارقة والعاصمة الإيطالية روما بمعدل خمس رحلات أسبوعية، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وبأسعار مناسبة، ويعزز السفر الجوي بين الإمارات وإيطاليا، بالإضافة إلى دعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين البلدين.

واحتفالاً بإطلاق الوجهة الجديدة، أقيمت مراسم تدشين في كل من مطار الشارقة الدولي ومطار روما فيوميتشينو الدولي. وشهدت المراسم التي أقيمت في مطار الشارقة الدولي، حضور فرانشيسكا ديل أبا، نائبة القنصل العام الإيطالي في دبي؛ وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي؛ وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة؛ والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي؛ وعادل العلي، المدير التنفيذي لمجموعة العربية للطيران؛ إلى جانب كبار المسؤولين في الشركة.

وكما أقيمت مراسم استقبال في مطار روما فيوميتشينو احتفاءً بإطلاق الخدمة الجديدة، بحضور مسؤولي المطار وممثلي مجموعة العربية للطيران، وذلك بمناسبة تدشين أولى الرحلات المباشرة التي تربط بين الشارقة وروما.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يسعدنا مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا الأوروبية من خلال إطلاق خدمتنا الجديدة المباشرة بين الشارقة وروما.

وتُعد إيطاليا من الأسواق المهمة ضمن شبكة العربية للطيران في أوروبا، حيث يأتي إطلاق هذه الوجهة الجديدة ليعزز حضورنا في السوق الإيطالية، ويوفر لعملائنا خيارات سفر أكثر تنوعاً ومرونة وبأسعار تنافسية.

ونواصل التزامنا بتوسيع شبكة وجهاتنا الدولية من خلال خدمات موثوقة وذات قيمة مضافة، وتعزيز التواصل بين الأفراد وقطاع الأعمال والثقافات عبر مختلف الوجهات التي نخدمها.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: يمثل إطلاق الرحلات المباشرة إلى العاصمة الإيطالية روما خطوة جديدة في مسيرة مطار الشارقة نحو توسيع حضوره في الأسواق الأوروبية، بما يواكب النمو المتواصل في حركة السفر، ويلبي تطلعات المسافرين الباحثين عن خيارات أكثر تنوعاً وسهولة.

وتكتسب روما أهمية خاصة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الأوروبية التي تجمع بين العمق التاريخي والنشاط الاقتصادي والسياحي، ما يجعلها إضافة نوعية إلى شبكة وجهاتنا الدولية، كما يعكس رؤيتنا المستمرة في تطوير شبكة وجهات مطار الشارقة بما ينسجم مع الطلب المتنامي على السفر، ويضمن للمسافرين تجربة متكاملة ترتكز على الكفاءة، وسهولة الوصول، وجودة الخدمات.

وقال إيفان باساتو، الرئيس التنفيذي لقطاع الطيران في شركة مطارات روما: يسهم إطلاق الخدمة الجديدة بين الشارقة وروما في تعزيز شبكة الرحلات الدولية لمطار روما فيوميتشينو، وترسيخ دوره كمركز رئيسي يربط بين إيطاليا ومنطقة الشرق الأوسط. وتُعد الشارقة ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الإمارات وتتميز بموقع مميز يقطنه الملايين. ويسهم تدشين الرحلة الجديدة لـ«العربية للطيرا

ن» في توسيع فرص السفر إلى شبه الجزيرة العربية، وتعزيز الربط الجوي مع سوق رئيسية لمدينة روما، حيث تجاوز عدد المسافرين بين روما وشبه الجزيرة العربية مليوني مسافر خلال 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5% مقارنة بعام 2024.

ويُعزز إطلاق وجهة روما شبكة وجهات «العربية للطيران» المتنامية إلى أوروبا انطلاقاً من الشارقة، والتي تضم حالياً ميلانو بيرغامو، وميونيخ، وفيينا، وأثينا، وبراغ، وكراكوف، ووارسو شوبان، ووارسو مودلين، ولندن غاتويك، وروما، مما يُؤكد التزام الشركة الراسخ بتعزيز السفر الجوي بين دولة الإمارات وأبرز الوجهات الأوروبية.