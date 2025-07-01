«دريك آند سكل»: عقود «أرابيان هيلز» تتجاوز مليار درهم

أفصحت شركة «دريك آند سكل» عن تفاصيل تقييم مشروع «أرابيان هيلز»، مشيرة إلى أن التقييم الذي نوقش خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل الماضي قد أعد بناء على تقرير فني وتجاري صادر عن مكتب استشاري هندسي مستقل.

وذكرت الشركة في بيانها أن القيمة الإجمالية لعقود المشروع تتجاوز مليار درهم، وذلك بحسب ما ورد في تقرير المقيم المستقل، مع وجود تفاوت طفيف في الأسعار مقارنة بالمستويات السائدة في السوق.

كما أشارت «دريك آند سكل» إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات تعكف حالياً على تعيين مقيم مستقل ومؤهل، لتقييم مدى عدالة وتنافسية القيمة التعاقدية لأعمال البنية التحتية، التي ستتولاها الشركة ضمن منطقتي المشروع، وذلك لضمان توافقها مع أسعار السوق.

وتتضمن الصفقة عقداً مباشراً مع المطور العقاري لتطوير أعمال البنية التحتية على مساحة إجمالية تبلغ 6.2 ملايين متر مربع، وتشمل الأعمال المنفذة: الحفر، وإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وتشييد الطرق، والإدارة العامة، إلى جانب تنفيذ محطات المعالجة.

وتمتد مدة تنفيذ المشروع إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى سنة ضمان.

وفي ختام البيان أفادت الشركة بأن هامش الربح المتوقع من تنفيذ المشروع يتراوح بين 8% و10%.