بريطانيا تُبقي الإمارات عند المستوى الأخضر في نصائح السفر وتؤكد أنها وجهة آمنة

أكدت السفارة البريطانية لدى دولة الإمارات أن تصنيف نصائح السفر إلى الإمارات لا يزال عند المستوى الأخضر (آمن)، ولم يطرأ عليه أي تغيير، رغم تحديث وزارة الخارجية والتنمية البريطانية للإرشادات العامة المتعلقة بالتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط.

ويعكس الإبقاء على التصنيف الأخضر استمرار ثقة الحكومة البريطانية بمستوى الأمن والاستقرار في دولة الإمارات، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات جيوسياسية متسارعة.

ودعت السفارة البريطانية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، المواطنين البريطانيين المقيمين والزائرين للإمارات إلى الاطلاع على أحدث إرشادات السفر، والاشتراك في خدمة التنبيهات عبر البريد الإلكتروني، لمتابعة أي مستجدات قد تطرأ.

وأوضحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في آخر تحديث لإرشاداتها، أن التعديلات الأخيرة تتعلق بالأوضاع الإقليمية بشكل عام، مع استمرار توصيتها للمواطنين بمتابعة تعليمات السلطات المحلية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومراجعة خطط السفر بصورة دورية، والتأكد من صلاحية وثائق السفر والحصول على تأمين سفر مناسب.

كما أشارت الوزارة إلى أن التوترات في المنطقة قد تتطور بصورة مفاجئة، ما يستدعي من المسافرين البقاء على اطلاع دائم بالتحديثات الرسمية، دون أن ينعكس ذلك على تصنيف السفر إلى الإمارات.

ويأتي تثبيت التصنيف الأخضر في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات العالمية أماناً للمقيمين والزوار، مدعومة ببنية تحتية متطورة، ومنظومة أمنية عالية الكفاءة، واستمرار حركة السفر والسياحة والأعمال بشكل طبيعي.

ويعد الإبقاء على الإمارات ضمن المستوى الأخضر في الإرشادات البريطانية مؤشراً إيجابياً يعزز ثقة المسافرين والشركات الدولية، ويدعم جاذبية الدولة كوجهة رئيسية للسياحة والاستثمار والأعمال في المنطقة.