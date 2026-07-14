دبي خامس أكبر مركز شحن بحري عالمياً.. وجبل علي يحقق مستويات قياسية بمناولة 15.6 مليون حاوية

مؤشر شينخوا-بالتيك 2026 يثبت ريادة الإمارة إقليمياً ويضعها ضمن نخبة المراكز البحرية العالمية

الإمارة تحافظ على موقعها للعام الثامن على التوالي

جبل علي يسجل رقماً قياسياً بمناولة 15.6 مليون حاوية خلال 2025

9 % نمواً في تجارة دبي الخارجية وتعزيز دور الإمارة كمحور عالمي للتدفقات التجارية

دي بي ورلد تحقق نتائج تاريخية بإيرادات 24.4 مليار دولار واستثمارات توسعية ضخمة

الاستدامة والتحول الأخضر يعززان تنافسية دبي البحرية مع أكبر موانئ العالم

حافظت دبي على موقعها ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري في العالم للعام الثامن على التوالي، وفق مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي 2026 الصادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» بالتعاون مع بورصة البلطيق العالمية، لتواصل تصدرها قائمة المراكز البحرية على مستوى العالم العربي، وتعزز مكانتها كحلقة وصل رئيسية في حركة التجارة العالمية.

وجاءت دبي في المركز الخامس عالمياً في التصنيف، بعد كل من سنغافورة التي حافظت على الصدارة، وشنغهاي التي صعدت إلى المركز الثاني، ولندن في المركز الثالث، وهونغ كونغ في المركز الرابع، فيما يعكس استمرار حضور الإمارة بين أكثر البيئات البحرية تنافسية على مستوى العالم.

ويقيّم المؤشر 43 مركزاً بحرياً دولياً وفق مجموعة واسعة من المعايير، تشمل أداء الموانئ، والخدمات البحرية المتخصصة، والتمويل والتأمين البحري، وإدارة السفن، والخدمات القانونية، واللوجستيات، والتحول الرقمي، وبيئة الأعمال.

جبل علي.. محرك الصعود العالمي

وأشار التقرير إلى أن ميناء جبل علي واصل أداءه القوي خلال عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في عمليات المناولة، بعدما تعامل مع نحو 15.6 مليون حاوية نمطية (TEU)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024 والبالغ 15.5 مليون حاوية، ليحقق أعلى مستوى مناولة منذ عام 2015.

كما ارتفعت أحجام البضائع الواردة والصادرة عبر دبي بنحو 9% على أساس سنوي، ما يعكس توسع دور الإمارة كمركز تجاري عالمي لا يعتمد فقط على عمليات إعادة الشحن، بل على شبكة متنامية من التدفقات التجارية المباشرة مع الأسواق الدولية.

وسجلت البضائع غير المعبأة في حاويات نمواً لافتاً، إذ تعاملت موانئ دبي مع نحو 1.5 مليون مركبة خلال العام، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت أحجام بضائع الشحن العام نحو 5.67 ملايين طن متري.

توسعات واستثمارات قياسية

وعزز الأداء التشغيلي لموانئ دبي نتائج «دي بي ورلد» المالية، التي سجلت خلال عام 2025 نتائج قياسية، مع ارتفاع الإيرادات إلى 24.4 مليار دولار، بنمو 22%، فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 32% لتصل إلى 1.96 مليار دولار.

كما رفعت المجموعة إنفاقها الرأسمالي إلى 3.1 مليارات دولار لدعم توسعات الطاقة الاستيعابية في ميناء جبل علي، وتطوير الأحواض الجافة العالمية، وتعزيز شبكة عملياتها البحرية واللوجستية حول العالم.

مسار تنافسية الموانئ

وسلط المؤشر الضوء على جهود دبي في تطوير منظومة نقل بحري ولوجستي أكثر استدامة، مشيراً إلى إطلاق «دي بي ورلد» في مارس 2025 عمليات نقل بري كهربائية بالتعاون مع شركة التكنولوجيا السويدية «إينرايد».

وارتفع عدد المركبات الكهربائية المستخدمة داخل ميناء جبل علي من 14 مركبة في نهاية 2024 إلى 146 مركبة بحلول أكتوبر 2025، وسط توقعات بأن تسهم المنظومة عند اكتمالها في 2026 في خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 14,600 طن سنوياً، بما يعادل إزالة أكثر من 2200 سيارة من طرق دبي سنوياً.

ومن المتوقع أن تصبح هذه المنظومة عند اكتمالها أكبر شبكة نقل بضائع كهربائية ذاتية التشغيل في الشرق الأوسط.

وفي إطار التزامها البيئي، خفضت «دي بي ورلد» انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، فيما أصبحت 67% من الكهرباء المستخدمة في عمليات الشركة من مصادر متجددة.

مركز بحري متكامل

ولفت التقرير إلى أن قوة دبي البحرية لا ترتبط فقط بحجم ميناء جبل علي، بل بمنظومة متكاملة تشمل الخدمات المالية والتأمين البحري والتحكيم وإدارة السفن والخدمات اللوجستية المتقدمة.

كما عززت الإمارة حضورها الدولي عبر استضافة الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي في سبتمبر 2025 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، تحت شعار «محيطنا.. مسؤوليتنا.. فرصتنا»، بمشاركة قادة القطاع لمناقشة إزالة الكربون والوقود البديل وتطوير الموانئ المستدامة.

واستضافت دبي كذلك في مايو 2025 معرض «سيتريد ماريتايم الإمارات»، الذي جذب أكثر من 9 آلاف مشارك، ليصبح أكبر حدث بحري ولوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منافسة عالمية متصاعدة

وأكد التقرير أن استمرار توسعة ميناء جبل علي، والاستثمارات في الأحواض الجافة، وتطور الخدمات البحرية، تمنح دبي قاعدة قوية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليص الفجوة مع المراكز الأربعة الأولى عالمياً.

ويعكس استمرار وجود دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً تحول الإمارة من مركز إقليمي لإعادة الشحن إلى منصة بحرية عالمية متكاملة تجمع التجارة والخدمات المالية والابتكار والاستدامة، في وقت تتجه فيه المنافسة البحرية الدولية إلى ما هو أبعد من حجم الموانئ نحو بناء منظومات ذكية ومستدامة تدعم مستقبل التجارة العالمية.

ترتيب أكبر مراكز الشحن العالمية 2026

1- سنغافورة

99.32 نقطة

2- شنغهاي – الصين

84.27 نقطة

3- لندن – بريطانيا

81.80 نقطة

4- هونغ كونغ

80.87 نقطة

5- دبي – الإمارات

77.13 نقطة

6- نينغبو-تشوشان – الصين

71.09 نقطة

7- روتردام – هولندا

70.22 نقطة

8- نيويورك/ نيوجيرسي – الولايات المتحدة

69.50 نقطة

9- أثينا/ بيرايوس – اليونان

68.76 نقطة

10- هامبورغ – ألمانيا

67.36 نقطة

المصدر: مؤشر شينخوا-بالتيك 2026