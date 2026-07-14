الشركات تواصل توسعها وتعزيز حضورها في دبي

تشهد السوق العقارية في دبي موجة توسع هائلة مدفوعة بنمو اقتصادي قياسي، حيث قادت توسعات المطارات الاستراتيجية مناطق مثل «دبي الجنوب» لتصدر مؤشرات النمو، كما تواصل كبرى الشركات توسيع محافظها بمشاريع ضخمة بمليارات الدراهم.

ويواصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات أداء قياسية مع بلوغ حجم التصرفات العقارية في النصف الأول من عام 2026 نحو 419.94 مليار درهم، عبر أكثر من 112 ألف معاملة، محققاً طفرة في مبيعات العقارات التجارية بنسبة نمو بلغت 183 %، ويُعزى هذا الزخم المستمر إلى الطلب القوي، والنمو السكاني، إضافة إلى الثقة المطلقة للمستثمرين في السوق.

وفي خطوة تعكس استمرار توسعها وتعزيز حضورها في السوق العقاري بدولة الإمارات نظمت شركة «أجمل مكان للتطوير العقاري» يوماً مفتوحاً للوسطاء العقاريين في مكتبها الجديد، الذي افتتحته مؤخراً في فندق الميدان بدبي، وذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى توطيد علاقتها بشبكة شركائها، واستعراض أحدث مشاريعها وفرصها الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري.

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد مع حرص الشركة على تعزيز حضورها بدبي، وتقديم الدعم لشركائها، وتوسيع فرص التعاون والاستثمار، واستعراض محفظة مشاريعها، التي تضم الشقق السكنية، ومنازل التاون هاوس المطلة على الواجهة البحرية، والفلل في الجزر، إلى جانب المجتمعات السكنية المتكاملة، التي تطورها الشركة وفق رؤية ترتكز على جودة الحياة والاستدامة.

وقال سلطان الشكره، رئيس مجلس إدارة الشرك: «جاء تنظيم هذه الفعالية انطلاقاً من حرصنا على تعزيز حضورنا في دبي، لما تمثله من أهمية استراتيجية ضمن منظومة القطاع العقاري في دولة الإمارات، وإيماناً منا بأن تعزيز التواصل المباشر مع شركائنا يُعد إحدى الركائز الأساسية لنجاحنا. ويأتي افتتاح مكتبنا الجديد تأكيداً لالتزامنا بتقديم مستوى أعلى من الدعم والخدمات، بما يمكّن الوسطاء العقاريين من تحقيق نتائج أفضل، ويرتقي بمستوى التعاون المشترك».

وشهد اليوم المفتوح العديد من اللقاءات المباشرة مع الوسطاء، الذين اطلعوا على مشاريع الشركة وخدماتها، والفرص الاستثمارية التي تقدمها، كما تعرفوا على منظومة الدعم، التي توفرها لشركائها، بما يعزز قدرتهم على الوصول إلى العملاء وإتمام الصفقات بكفاءة أعلى، وعبروا عن سعادتهم بالتنظيم والدعم الذي تقدمه الشركة، والذي يتيح لهم توفير العديد من الخيارات للعملاء الراغبين بالإقامة في هذه المشاريع أو الاستثمار فيها.