الإمارات تستعرض ريادتها العالمية في سلامة الطيران باجتماع لـ«إيكاو»

شاركت الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في المؤتمر الثاني «لمساعدة ضحايا حوادث الطائرات وعائلاتهم» الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» في مدينة هارلم بهولندا.

وخلال المؤتمر، استعرضت الكابتن عاشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة، ريادة الإمارات في مجال سلامة الطيران على المستوى العالمي وحرصها على تقديم الدعم لضحايا حوادث الطائرات وعائلاتهم، وكذلك جهود الدولة المبذولة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

افتتح أعمال المؤتمر سالفاتوري شياكيتانو، رئيس مجلس منظمة «إيكاو». وتعد الإمارات من أولى الدول في العالم التي وضعت اللوائح المنظمة للطيران المدني المتعلقة بخطط دعم العائلات، وتعمل الدولة حالياً على تطوير الإطار الوطني لدعم العائلات بهدف ضمان تقديم الدعم الشامل لضحايا الحوادث وعائلاتهم بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.

وتأتي مشاركة الإمارات في هذا التجمع الدولي لترسيخ دورها المحوري في تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات، وتشكيل مستقبل سلامة الطيران والتعافي بعد الحوادث على المستوى الدولي.

حماية البيئة

من ناحية اخرى، اختتم الفريق الوطني لحماية البيئة في الطيران المدني اجتماعاته السنوية الدورية لعام 2024، برئاسة المهندسة مريم البلوشي، مدير أول الشؤون البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة أعضاء الفريق من الجهات المعنية.

وناقش الفريق أهم المستجدات في الساحة الدولية، بما في ذلك التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة المعنية بحماية البيئة في الطيران المدني التابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

كما قدم المختصون والقادة الذين يمثلون الدولة في مختلف فرق عمل اللجنة أهم المخرجات التي ستطرح في اجتماعات شهر فبراير المقبل تمهيداً لأخذ القرارات النهائية فيها، استعداداً لطرحها في الجمعية العمومية المقبلة في نهاية شهر سبتمبر 2024.

وقالت المهندسة مريم البلوشي: «يأتي الاجتماع في وقت بالغ الأهمية، حيث يشهد القطاع تحديات بيئية متزايدة تتطلب استجابة سريعة وفعالة. نحن ملتزمون بتطوير حلول مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة وضمان مستقبل آمن ومستدام لصناعة الطيران. ومن خلال هذا التعاون المستمر مع الجهات المعنية، نسعى لتنسيق الجهود وتحقيق أهدافنا المشتركة في حماية البيئة».